Hannover – Corona-Aktuell 31.01.2022: Weiterhin 3-G Regelung in den Stadtbibliotheken

Hannover (NI) – Aufgrund der aktuellen Covid19-Entwicklung wird die Stadtbibliothek Hannover auch im Februar weiterhin den Zugang auf Personen beschränken, die einen Nachweis über eine vollständige Impfung, einen Genesenennachweis oder einen negativen PoC- oder PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 24 bzw. 48 Stunden ist (3-G-Regelung). Die Kontrolle an den Zugängen zu allen Häusern (Stadtteilbibliotheken, Fahrbibliothek und Zentralbibliothek) wird durch eigenes Personal durchgeführt. Der zusätzliche Personaleinsatz für diese Kontrollen wird dazu führen, dass die Öffnungsstunden in den Stadtteilbibliotheken reduziert werden müssen und eine Öffnung an Samstagen nur in einem Teil der Häuser angeboten werden kann.

Die Öffnungszeiten:

In der Zentralbibliothek Am Aegi, Hildesheimer Str. 12, bleiben die Öffnungszeiten wie gehabt montags bis sonnabends von 11 bis 19 Uhr.

Alle anderen Stadtteilbibliotheken haben montags, dienstags, donnerstags und freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Sonnabends haben weiterhin folgende Bibliotheken von 10 bis 14 Uhr geöffnet: Stadtbibliothek Am Kronsberg, Stadtbibliothek Herrenhausen, Stadtbibliothek Kleefeld, Stadtbibliothek Linden, Jugend- / Stadtbibliothek List, Oststadtbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek Südstadt

Folgende Stadtbibliotheken bleiben vorerst an den Sonnabenden geschlossen: Stadtbibliothek Döhren, Nordstadtbibliothek, Stadtbibliothek Ricklingen

Folgende Stadtteilbibliotheken sind wegen Baumaßnahmen geschlossen: Stadtbibliothek Misburg (voraussichtlich bis 7. Mai), Stadtbibliothek Vahrenwald (voraussichtlich bis 31. März)

