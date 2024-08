Historische Ereignisse am 04. August

Heute ist der 04. August 2024, und es gibt viele bemerkenswerte historische Ereignisse, die an diesem Datum stattfanden. Hier sind einige davon:

1609: Hurrikan inspiriert Shakespeare

Ein schwerer Hurrikan traf Neuengland und führte zum Untergang eines Schiffes nahe Bermuda. Dieses Ereignis inspirierte William Shakespeare zu seinem letzten Stück „The Tempest“.

1782: Mozarts Hochzeit

Wolfgang Amadeus Mozart heiratete Constanze Weber in Wien. Diese Verbindung war sowohl eine persönliche als auch eine künstlerische Partnerschaft, die Mozarts Leben und Werk stark beeinflusste.

1821: Erscheinen des „The Saturday Evening Post“

In den USA erschien erstmals die Wochenzeitung „The Saturday Evening Post“. Diese Publikation sollte eine der bekanntesten und einflussreichsten Zeitschriften des 19. und 20. Jahrhunderts werden.

1881: Hitzerekord in Sevilla

In Sevilla, Spanien, wurde angeblich eine Temperatur von 50 °C gemessen, was ein europäischer Spitzenwert wäre. Bestätigt sind hingegen 46,6 °C, was dennoch eine beeindruckende Hitze darstellt.

1902: Eröffnung des Greenwich-Fußgängertunnels

Der Greenwich-Fußgängertunnel unter der Themse wurde eröffnet. Er verbindet die Londoner Boroughs Greenwich und Tower Hamlets und ist bis heute ein bedeutendes Ingenieurwerk.

1914: Deutscher Einmarsch in Belgien

Im Ersten Weltkrieg marschierten deutsche Truppen völkerrechtswidrig in das neutrale Belgien ein. Dies veranlasste Großbritannien, Deutschland ein Ultimatum mit Kriegsandrohung zu stellen.

1931: Tucholskys berühmtes Zitat

In der Zeitschrift „Die Weltbühne“ erschien Kurt Tucholskys berühmt gewordene Aussage „Soldaten sind Mörder“. Dieses Zitat sorgte für viel Aufsehen und Diskussionen in der Weimarer Republik.

1944: Verhaftung der Familie Frank

Anne Frank und ihre Familie wurden von den Nationalsozialisten verhaftet, nachdem ihr Versteck in Amsterdam verraten worden war. Dieses Ereignis führte zur weltbekannten Veröffentlichung ihres Tagebuchs.

1951: Gründung des Kraftfahrt-Bundesamtes

Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg-Mürwik wurde gegründet. Diese Behörde spielt eine zentrale Rolle in der Verwaltung und Überwachung des Straßenverkehrs in Deutschland.

1956: Eröffnung des Zentralstadions in Leipzig

Das Zentralstadion in Leipzig wurde eröffnet und bot Platz für 100.000 Zuschauer, was es zum größten Stadion der Welt machte.

1965: Politische Selbstverwaltung der Cookinseln

Die Cookinseln im südlichen Pazifik erlangten politische Selbstverwaltung, blieben jedoch in freier Assoziierung mit Neuseeland. Am gleichen Tag 1979 wurde eine neue Flagge eingeführt.

1971: Erster Banküberfall mit Geiselnahme in Deutschland

In München fand der erste Banküberfall mit Geiselnahme in Deutschland statt. Dimitri Todorov und ein Komplize nahmen Geiseln, was in einer tödlichen Befreiungsaktion endete.

1990: Lufthansa-Flug nach Ostberlin

Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs landete wieder ein Lufthansa-Flugzeug auf dem Ostberliner Flughafen Berlin-Schönefeld.

2007: Start der NASA-Raumsonde Phoenix

Die NASA startete die Raumsonde Phoenix zur Erforschung des Planeten Mars. Diese Mission war ein wichtiger Schritt in der Erforschung unseres Nachbarplaneten.

Diese historischen Ereignisse zeigen die Vielfalt und Tiefe der Geschehnisse, die die Welt an diesem Datum geprägt haben.