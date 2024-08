Historische Ereignisse am 08. August

Heute ist der 8. August 2024, ein Datum, das im Laufe der Geschichte zahlreiche bedeutende Ereignisse erlebt hat. Wir werfen einen Blick auf einige dieser bemerkenswerten Momente und ihre Auswirkungen.

1653: Die Pariser Stadtpost führt Papierstreifen als Portonachweis ein

Am 8. August 1653 führte Jean-Jacques Renouard de Villayer in Paris die erste Stadtpost ein, bei der im Voraus zu bezahlende Papierstreifen als Portonachweis verwendet wurden. Diese Innovation legte den Grundstein für das moderne Postwesen und ermöglichte einen effizienteren und zuverlässigeren Postversand innerhalb der Stadt.

1703: Erstausgabe der Wiener Zeitung

Die Wiener Zeitung, gegründet als Wiennerisches Diarium, erschien am 8. August 1703 zum ersten Mal. Sie ist stolz darauf, die älteste noch erscheinende Zeitung der Welt zu sein. Über Jahrhunderte hinweg hat sie die österreichische und internationale Öffentlichkeit mit Nachrichten und Analysen versorgt.

1709: Bartolomeu de Gusmão stellt einen Vorläufer des Heißluftballons vor

Der brasilianische Jesuitenpater Bartolomeu de Gusmão präsentierte am 8. August 1709 einen Vorläufer des Heißluftballons. Seine Erfindung war ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Luftfahrt und inspirierte zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich.

1815: Napoleon Bonaparte auf dem Weg nach St. Helena

Napoleon Bonaparte bestieg am 8. August 1815 das Schiff, das ihn nach St. Helena bringen sollte, wo er den Rest seines Lebens in Verbannung verbrachte. Dieses Ereignis markierte das endgültige Ende seiner politischen und militärischen Karriere.

1842: Erstbesteigung des Lauteraarhorns

Am 8. August 1842 wurde das 4042 Meter hohe Lauteraarhorn von einer sechsköpfigen Bergsteigergruppe erstmals bestiegen. Dieser Erfolg trug zur Erschließung der Alpen und zur Popularisierung des Alpinismus bei.

1858: Eröffnung des Zoologischen Gartens Frankfurt am Main

Der Zoologische Garten Frankfurt am Main wurde am 8. August 1858 eröffnet und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bildungs- und Erholungsort. Er ist heute einer der ältesten und renommiertesten Zoos Deutschlands.

1907: Gründung des FC Alemannia Augsburg

In Augsburg wurde am 8. August 1907 der FC Alemannia Augsburg gegründet, aus dem später der Bundesligist FC Augsburg hervorging. Der Verein hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil des deutschen Fußballs entwickelt.

1924: Erste elektrische Berliner S-Bahn

Am 8. August 1924 fuhr die erste elektrische Berliner S-Bahn. Diese Innovation revolutionierte den öffentlichen Nahverkehr in der deutschen Hauptstadt und legte den Grundstein für das heutige S-Bahn-Netz.

1929: Weltumrundung des Luftschiffs Graf Zeppelin

Das deutsche Luftschiff Graf Zeppelin begann am 8. August 1929 seine Weltumrundung, die ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Luftfahrt darstellte und den internationalen Luftverkehr vorantrieb.

1942: Gandhi fordert Briten auf, Indien zu verlassen

Am 8. August 1942 hielt Mahatma Gandhi in Bombay eine Rede, in der er die britischen Kolonialherren zum Verlassen Indiens aufforderte. Diese Rede war der Auslöser für die Quit India-Bewegung, die einen entscheidenden Schritt zur Unabhängigkeit Indiens darstellte.

1942: Weltpremiere von Walt Disneys „Bambi“

Am selben Tag hatte Walt Disneys fünfter abendfüllender Trickfilm „Bambi“ Weltpremiere in London. Der Film, dessen Produktion fast fünf Jahre gedauert hatte, wurde zu einem Klassiker der Filmgeschichte.

1945: Erstes Erscheinen des Badischen Tagblatts

Das Badische Tagblatt in Baden-Baden erhielt am 8. August 1945 als erste Lizenzzeitung in der französischen Besatzungszone die Genehmigung zum Erscheinen. Dies markierte den Beginn einer neuen Ära des Journalismus in der Nachkriegszeit.

1962: Patent für die erste Waschanlage für Kraftfahrzeuge

Am 8. August 1962 meldeten die Deutschen Gebhard Weigele und Johann Sulzberger das erste Patent für eine Waschanlage für Kraftfahrzeuge an. Dieses System revolutionierte die Autowaschbranche und führte zur Entwicklung moderner Waschanlagen.

1963: Der Große Postzugraub

Bruce Reynolds, Ronald Biggs und mindestens weitere 13 Männer überfielen am 8. August 1963 einen Postzug von Glasgow nach London und raubten 2,63 Mio. GBP (heute etwa 50 Millionen Euro). Dieser spektakuläre Raub ging als „Großer Postzugraub“ in die Geschichte ein.

1967: Gründung der ASEAN

Am 8. August 1967 gründeten Thailand, Indonesien, Malaysia, Singapur und die Philippinen die ASEAN. Dieser Zusammenschluss südostasiatischer Staaten fördert seitdem wirtschaftlichen Aufschwung, sozialen Fortschritt und politische Stabilität in der Region.

1969: Aufnahme des „Abbey Road“-Albumcovers der Beatles

Die Beatles nahmen am 8. August 1969 die Bilder für ihr berühmtes „Abbey Road“-Albumcover auf. Der Zebrastreifen vor den Abbey Road Studios in London wurde dadurch weltberühmt und ist seither eine Pilgerstätte für Fans aus aller Welt.

1969: Einführung der Normbrunnenflasche

Die Genossenschaft Deutscher Brunnen beschloss am 8. August 1969 die Einführung einer neuen Mehrwegflasche für Mineralwasser, die sogenannte Normbrunnenflasche, entworfen vom Industriedesigner Günter Kupetz. Diese Flasche wurde zu einem Standard in der Getränkeindustrie.

1991: Ankunft des Frachters Vlora mit albanischen Flüchtlingen in Bari

Der Frachter Vlora erreichte am 8. August 1991 mit über 10.000 albanischen Flüchtlingen an Bord die italienische Hafenstadt Bari. Dieses Ereignis machte weltweit auf die humanitäre Krise in Albanien aufmerksam.

1994: Israels Ministerpräsident Jitzchak Rabin besucht Jordanien

Am 8. August 1994 besuchte Israels Ministerpräsident Jitzchak Rabin erstmals Jordanien, was einen bedeutenden Schritt in den diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern darstellte.

1998: Taliban nehmen Masar-e Scharif ein

Am 8. August 1998 nahmen die Taliban die Großstadt Masar-e Scharif in Afghanistan ein, was einen entscheidenden Sieg in ihrem Kampf gegen die Nordallianz bedeutete und die politische Landschaft in Afghanistan nachhaltig veränderte.

Diese historischen Ereignisse zeigen die Vielfalt und Bedeutung des 8. August im Laufe der Geschichte. Jedes dieser Ereignisse hat auf seine Weise die Welt geprägt und bleibt in Erinnerung.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt