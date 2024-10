Historische Ereignisse am 13. Oktober

Der 13. Oktober ist ein Datum, das zahlreiche bedeutende Ereignisse in der Geschichte vereint. Von wegweisenden wissenschaftlichen Erfindungen bis hin zu kulturellen Meilensteinen – der heutige Tag gibt Anlass, zurückzublicken. Besonders bemerkenswert ist das Grubenunglück von San José im Jahr 2010, bei dem 33 Minenarbeiter nach wochenlanger Rettungsaktion befreit wurden. Diese spektakuläre Rettung bewegte die Welt und symbolisiert menschliche Stärke und Durchhaltevermögen. Doch auch in anderen Jahren haben sich am 13. Oktober bedeutende Ereignisse abgespielt.

1792: Der Grundstein zum Weißen Haus wird gelegt

Am 13. Oktober 1792 begann mit der Grundsteinlegung der Bau des Weißen Hauses in Washington D.C., das heute als offizieller Amtssitz des US-Präsidenten dient. Es ist eines der bekanntesten Symbole für politische Macht und die amerikanische Demokratie.

1806: Preußisch-Königliche Blindenanstalt eröffnet

In Berlin wurde 1806 die erste Blindenschule Deutschlands unter der Leitung von Johann August Zeune eröffnet. Die Preußisch-Königliche Blindenanstalt war ein Meilenstein in der Geschichte der Inklusion und Bildung von Menschen mit Behinderungen.

1908: Fritz Haber meldet das Haber-Bosch-Verfahren zum Patent an

Der deutsche Chemiker Fritz Haber revolutionierte die Welt der Chemie, als er 1908 das Verfahren zur synthetischen Herstellung von Ammoniak patentierte. Dieses Verfahren bildet die Grundlage für die moderne Düngemittelproduktion und hat die Landwirtschaft weltweit maßgeblich beeinflusst.

1914: Garrett Morgan erhält Patent auf die Gasmaske

Der US-amerikanische Erfinder Garrett Morgan erhielt am 13. Oktober 1914 das Patent auf die Gasmaske. Diese Erfindung war von enormer Bedeutung für den Schutz von Soldaten und Zivilisten während des Ersten Weltkriegs und in den Jahren danach.

1916: Einführung der Katzensteuer in Dresden

Eine eher ungewöhnliche historische Begebenheit: In Dresden wurde 1916 eine Steuer auf Katzen eingeführt. Die erste Katze kostete die Besitzer 5 Mark im Jahr, jede weitere brachte höhere Gebühren. Diese Maßnahme sollte wahrscheinlich der Eindämmung der Katzenpopulation dienen.

1924: Buster Keatons Stummfilm „The Navigator“ erscheint

Am 13. Oktober 1924 feierte die Stummfilmkomödie „The Navigator“ von Buster Keaton Premiere in den USA. Der Film verschaffte Keaton den endgültigen Durchbruch und zählt heute zu den Klassikern der Filmgeschichte.

1930: Erstflug der Junkers Ju 52/1m

Das Frachtflugzeug Junkers Ju 52/1m, das den Spitznamen „Fliegender Möbelwagen“ trug, absolvierte am 13. Oktober 1930 seinen ersten Flug. Später entwickelte sich die Ju 52 zu einem der bekanntesten Transportflugzeuge der 1930er und 1940er Jahre.

1943: Italien erklärt Deutschland den Krieg

Mitten im Zweiten Weltkrieg erklärte das von Premierminister Pietro Badoglio geführte Italien am 13. Oktober 1943 dem Deutschen Reich den Krieg. Dieser Schritt markierte einen entscheidenden Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den beiden ehemaligen Achsenmächten.

1945: Gründung der CSU in Würzburg

Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 13. Oktober 1945, wurde die Christlich-Soziale Union (CSU) in Würzburg gegründet. Sie entwickelte sich zu einer der prägenden politischen Kräfte in Bayern und der Bundesrepublik Deutschland.

1956: Loriots „Der gute Ton“ erscheint in Quick

Mit der ersten Veröffentlichung seiner Zeichnungen in der Zeitschrift Quick am 13. Oktober 1956 begann Loriots beispiellose Karriere als einer der beliebtesten und einflussreichsten Satiriker Deutschlands. „Der gute Ton“ wurde zu einem Klassiker des deutschen Humors.

1961: Vorschlag für das Ost-Ampelmännchen eingereicht

Karl Peglau, ein Verkehrspsychologe, reichte am 13. Oktober 1961 in Ost-Berlin seinen Entwurf für das heute weltberühmte Ost-Ampelmännchen ein. Das Symbol, das damals für die Fußgängerampeln in der DDR entworfen wurde, hat bis heute Kultstatus erreicht.

1962: ARD strahlt erste Folge von Bonanza aus

Die ARD strahlte am 13. Oktober 1962 die erste Folge der amerikanischen Fernsehserie „Bonanza“ aus. Die Westernserie war in den 1960er Jahren äußerst beliebt und lief über viele Jahre hinweg erfolgreich im deutschen Fernsehen.

1970: Hessisches Datenschutzgesetz tritt in Kraft

Am 13. Oktober 1970 trat in Hessen das erste Datenschutzgesetz der Welt in Kraft. Es markierte den Beginn einer Ära des rechtlichen Schutzes der Privatsphäre und der persönlichen Daten.

1975: Erste regelmäßige Ausgabe des Comic-Magazins Yps

Am 13. Oktober 1975 erschien die erste regelmäßige Ausgabe des Comic-Magazins Yps. Berühmt wurde es besonders durch seine „Gimmicks“, kleine Spielzeuge, die jedem Heft beigelegt waren. Yps wurde zum Kultmagazin für Jugendliche in Deutschland.

1977: Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“

Am 13. Oktober 1977 wurde die Lufthansa-Maschine „Landshut“ von palästinensischen Terroristen entführt. Diese Entführung hielt die Welt in Atem, bis die Geiseln am 18. Oktober durch eine mutige Aktion der GSG9 befreit wurden.

1980: Greenpeace blockiert Giftmüll-Verklappung

Deutsche Greenpeace-Aktivisten blockierten am 13. Oktober 1980 erstmals ein Schiff, das Giftmüll ins Meer entleeren wollte. Dies war einer der ersten Aktionen der Umweltschutzorganisation und führte zu einem größeren Bewusstsein für den Schutz der Ozeane.

1983: Erstes privates Gespräch über ein Mobiltelefon

Am 13. Oktober 1983 wurde in Chicago das weltweit erste private Gespräch über ein Mobiltelefon geführt. Der Advanced Mobile Phone Service war der Vorläufer der modernen Mobilfunknetze und markierte den Beginn einer neuen Kommunikationsära.

1994: American Memory geht online und Netscape Navigator erscheint

Der 13. Oktober 1994 war ein bedeutender Tag in der Geschichte des Internets. Die Library of Congress stellte das „American Memory“-Webarchiv online, und gleichzeitig wurde die erste Version des Netscape Navigator, eines der frühesten Internetbrowser, veröffentlicht.

2010: Rettung der Minenarbeiter von San José

Am 13. Oktober 2010 wurden die 33 chilenischen Minenarbeiter, die 69 Tage lang in einer eingestürzten Mine eingeschlossen waren, gerettet. Diese Rettungsaktion wurde weltweit live verfolgt und gilt als ein beispielloses Beispiel für internationale Solidarität und technische Meisterleistung.

Der 13. Oktober ist ein Tag, der immer wieder Geschichte geschrieben hat. Vom politischen Umbruch bis hin zu bahnbrechenden technologischen Fortschritten – die Ereignisse dieses Tages zeugen von der Vielfältigkeit und Dynamik der Weltgeschichte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt