Historische Ereignisse am 14. August

Am heutigen 14. August 2024 blicken wir auf eine Vielzahl bedeutender historischer Ereignisse zurück, die an diesem Tag in verschiedenen Jahren stattgefunden haben. Diese Ereignisse haben auf unterschiedliche Weise die Weltgeschichte geprägt und bieten uns spannende Einblicke in vergangene Zeiten.

1040: Macbeth tötet König Duncan I.

Am 14. August 1040 fand die Schlacht bei Elgin statt, bei der Macbeth den schottischen König Duncan I. tötete und sich daraufhin selbst zum König von Schottland krönte. Dieses Ereignis inspirierte später William Shakespeare zu seinem berühmten Drama „Macbeth“. Macbeths Herrschaft sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein, denn wenige Jahre später wurde er selbst in einer Schlacht besiegt.

1502: Christoph Kolumbus betritt Amerika

Am 14. August 1502 betrat Christoph Kolumbus auf seiner vierten und letzten Reise erstmals das amerikanische Festland bei Kap Honduras. Dieser Moment markierte einen weiteren Meilenstein in der Entdeckung der Neuen Welt und hatte weitreichende Folgen für die Geschichte Amerikas und Europas.

1879: Leonhard Tietz eröffnet erstes Kaufhaus

Der deutsche Kaufmann Leonhard Tietz eröffnete am 14. August 1879 mit der Unterstützung seines Onkels Hermann in Stralsund sein erstes Kaufhaus. Durch die Einführung eines Umtauschrechts für seine Kunden legte er den Grundstein für das moderne Kaufhauswesen. Aus dieser Innovation entstand später die Kaufhof AG, ein bedeutender Name im deutschen Einzelhandel.

1892: Beginn der Cholera-Epidemie in Hamburg

Am 14. August 1892 brach in Hamburg eine verheerende Cholera-Epidemie aus. Die Ausbreitung des Bazillus wurde durch unfiltriertes Trinkwasser aus der Elbe und schlechte hygienische Bedingungen in den Armutsvierteln der Stadt begünstigt. In den folgenden Wochen starben über 8600 Menschen, bevor die Epidemie unter Kontrolle gebracht werden konnte.

1893: Erste Fahrprüfung in Paris

Die erste Fahrprüfung der Welt wurde am 14. August 1893 in Paris durchgeführt. Diese Neuerung war ein wichtiger Schritt in der Regulierung des Straßenverkehrs und legte den Grundstein für die später weltweit eingeführten Führerscheinprüfungen.

1906: Erste Führerscheinprüfung in Österreich-Ungarn

Am 14. August 1906 fand in Österreich-Ungarn die erste Führerscheinprüfung statt. Diese Innovation war entscheidend für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit in der rasch wachsenden Zahl von Automobilen auf den Straßen.

1914: Schließung der Diamantenmine The Big Hole

Die berühmte Diamantenmine The Big Hole in Kimberley, Südafrika, wurde am 14. August 1914 geschlossen. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1871 wurden dort 2722 Kilogramm Diamanten gefördert und dabei 22,5 Millionen Tonnen Erde ausgehoben. Die Mine gilt heute als eine der größten von Menschenhand geschaffenen Vertiefungen der Welt.

1917: Kriegserklärung der Republik China an das Deutsche Reich

Am 14. August 1917 erklärte die Republik China dem Deutschen Reich den Krieg. Dieser Schritt markierte Chinas Eintritt in den Ersten Weltkrieg, der zu einer Neuordnung der internationalen Beziehungen in Asien führte.

1919: Verkündung der Weimarer Verfassung

Am 14. August 1919 wurde die Weimarer Verfassung offiziell verkündet. Diese Verfassung legte die Grundlagen für die erste deutsche Republik und war ein wichtiger Schritt in der deutschen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg.

1936: Gründung des Fußballvereins Lokomotive Tiflis

Am 14. August 1936 wurde in Tiflis, unter dem Einfluss der Georgischen Eisenbahn, der Fußballverein Lokomotive Tiflis gegründet. Der Verein sollte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem der bekanntesten Clubs in Georgien entwickeln.

1949: Wahl zum ersten Deutschen Bundestag

Am 14. August 1949 fand die Wahl zum ersten Deutschen Bundestag statt. Die CDU/CSU ging als stärkste Fraktion hervor und legte damit den Grundstein für die politische Landschaft der jungen Bundesrepublik Deutschland.

1969: Kinostart von „Spiel mir das Lied vom Tod“ in Deutschland

Am 14. August 1969 startete in den westdeutschen Kinos der Sergio-Leone-Western „Spiel mir das Lied vom Tod“, begleitet von der ikonischen Musik von Ennio Morricone. Der Film gilt heute als Meisterwerk des Genres und hat das Westernkino nachhaltig geprägt.

1975: Premiere der „Rocky Horror Picture Show“ in London

Am 14. August 1975 feierte der Kultfilm „The Rocky Horror Picture Show“ in London seine Premiere. Der Film entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem weltweiten Phänomen und ist bis heute ein fester Bestandteil der Popkultur.

2003: Stromausfall in den USA und Kanada

Am 14. August 2003 legte ein massiver Stromausfall den Nordosten der USA und Teile Kanadas lahm. Rund 50 Millionen Menschen waren betroffen, und die Auswirkungen waren in einigen Gebieten noch Tage später spürbar.

Diese historischen Ereignisse, die sich am 14. August über die Jahrhunderte hinweg zugetragen haben, erinnern uns daran, wie vielfältig und bedeutsam die Vergangenheit ist und wie sie die Gegenwart beeinflusst.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt