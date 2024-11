Historische Ereignisse am 14. November

Posted in

Der 14. November ist ein Tag, an dem viele bedeutende Ereignisse stattfanden. Einige dieser Meilensteine haben weitreichende Auswirkungen auf Wissenschaft, Kultur und Politik gehabt. Besonders hervorzuheben ist die Entdeckung der Blutgruppen durch Karl Landsteiner im Jahr 1901, da diese Entdeckung die moderne Medizin revolutionierte und bis heute Millionen von Leben rettet.

1493: Christoph Kolumbus entdeckt die Insel Santa Cruz

Auf seiner zweiten Reise erreicht Christoph Kolumbus eine Insel der Kleinen Antillen und tauft sie auf den Namen Santa Cruz. Die Entdeckung markiert einen weiteren Schritt in der europäischen Erforschung der Neuen Welt und trug zur späteren Kolonisierung der Karibik bei.

1889: Nellie Bly startet Weltumrundung in Rekordzeit

Die Journalistin Nellie Bly startet in New York City ihren Versuch, die legendäre Reise aus Jules Vernes Roman „In 80 Tagen um die Welt“ nachzustellen. Sie kehrt nach 72 Tagen zurück, was als Sensation gilt und sie zur internationalen Berühmtheit macht.

1901: Karl Landsteiner entdeckt die Blutgruppen

Der Wiener Arzt Karl Landsteiner gibt die Entdeckung der Blutgruppen A, B und 0 bekannt. Diese bahnbrechende Erkenntnis legt den Grundstein für sichere Bluttransfusionen und gilt als eine der wichtigsten Entdeckungen in der Geschichte der Medizin.

1903: Eröffnung des Harvard Stadium

Die Harvard University eröffnet ihr Harvard Stadium, das als erste Sportstätte in Hufeisenform gilt. Es wird hauptsächlich für American Football genutzt und setzt neue Maßstäbe für den Stadionbau in den USA.

1922: Die BBC beginnt ihre Hörfunksendungen

Die British Broadcasting Corporation (BBC) startet aus einem Londoner Studio ihre ersten Radiosendungen. Die BBC wird in den kommenden Jahrzehnten zu einer der weltweit einflussreichsten Rundfunkanstalten.

1941: Premiere von Alfred Hitchcocks „Verdacht“

Alfred Hitchcocks Psychothriller „Verdacht“ feiert Premiere. Der Film, in dem Cary Grant und Joan Fontaine die Hauptrollen spielen, wird später als Klassiker des Thriller-Genres anerkannt.

1946: Hermann Hesse erhält den Nobelpreis für Literatur

Der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse wird mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Hesses Werke, darunter „Der Steppenwolf“ und „Siddhartha“, beeinflussen Generationen von Lesern weltweit.

1953: Grenzkontrollen im Interzonenverkehr aufgehoben

Die Bundesrepublik Deutschland verzichtet im Interzonenverkehr auf Grenzkontrollen, ein Schritt, der die Bewegung zwischen den Westzonen erleichtert und als politisches Signal der Entspannung gilt.

1961: Elisabeth Schwarzhaupt wird erste Bundesministerin

Elisabeth Schwarzhaupt wird zur ersten weiblichen Bundesministerin der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Als Gesundheitsministerin setzt sie sich besonders für die Reform des Gesundheitswesens ein.

1964: Eröffnung des Ruhr-Parks in Bochum

In Bochum-Harpen wird mit dem Ruhr-Park eines der größten Einkaufszentren Deutschlands eröffnet. Das Einkaufszentrum wird schnell zu einer wichtigen Anlaufstelle für Konsumenten im Ruhrgebiet.

1967: Patent auf den Rubinlaser erteilt

Theodore Maiman erhält das Patent auf den von ihm entwickelten Rubinlaser. Der Rubinlaser gilt als erster funktionstüchtiger Laser und ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der Lasertechnologie.

1969: Start der Apollo-12-Mission

Die NASA startet Apollo 12, den zweiten bemannten Flug zum Mond. Trotz zweier Blitzeinschläge kurz nach dem Start gelingt die Mission planmäßig, und die Astronauten Charles Conrad, Richard Gordon und Alan Bean erreichen den Mond.

1971: Mariner 9 erreicht den Mars

Die US-Raumsonde Mariner 9 schwenkt als erste Sonde in die Umlaufbahn eines anderen Planeten ein. Die Mission liefert umfassende Daten und Bilder des Mars, die die wissenschaftliche Erforschung des Roten Planeten revolutionieren.

1971: Rundfunk der DDR sendet „Stimme der DDR“

Der Rundfunk der DDR startet das Programm „Stimme der DDR“, das speziell für westdeutsche Hörer konzipiert ist. Es ersetzt die Sendungen des Deutschlandsenders und der Berliner Welle.

1972: Dow Jones übersteigt erstmals 1.000 Punkte

Der Dow Jones Index schließt zum ersten Mal über der Marke von 1.000 Punkten. Dieser Meilenstein wird als bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Börse gewertet und signalisiert das Wachstum der US-Wirtschaft.

1973: Hochzeit von Prinzessin Anne und Mark Phillips

Die britische Prinzessin Anne heiratet den Artilleriehauptmann Mark Phillips in einer Zeremonie, die weltweit verfolgt wird. Die Hochzeit gilt als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres.

1983: Erste Tempo-30-Zone in Deutschland

In der Innenstadt von Buxtehude wird als Modellversuch die erste Tempo-30-Zone Deutschlands eingerichtet. Die Maßnahme soll die Verkehrssicherheit erhöhen und die Lärmbelastung reduzieren.

1988: Jassir Arafat ruft den Staat Palästina aus

PLO-Chef Jassir Arafat verkündet in Algier die Ausrufung des Staates Palästina. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Moment im Nahostkonflikt und bleibt bis heute ein zentrales Thema der internationalen Diplomatie.

1990: Deutsch-Polnischer Grenzvertrag unterzeichnet

In Warschau wird der Grenzvertrag zwischen Deutschland und Polen unterzeichnet, der die Oder-Neiße-Grenze bestätigt. Der Vertrag gilt als Meilenstein in der Normalisierung der deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg.

1994: Eröffnung des Eurotunnels für den Personenverkehr

Der Eurotunnel zwischen Calais und Folkestone wird für den Personenverkehr freigegeben. Die neue Verbindung zwischen Frankreich und England wird zu einem wichtigen Transportweg in Europa.

1998: Verabschiedung des Aktionsplans von Buenos Aires

Die 4. UN-Klimakonferenz verabschiedet den Aktionsplan von Buenos Aires, der Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen festlegt. Der Plan gilt als wichtiger Schritt im internationalen Klimaschutz.

2010: Sebastian Vettel wird jüngster Formel-1-Weltmeister

Der deutsche Rennfahrer Sebastian Vettel gewinnt den Großen Preis von Abu Dhabi und sichert sich damit den Titel des jüngsten Formel-1-Weltmeisters aller Zeiten. Mit diesem Triumph beginnt seine erfolgreiche Karriere in der Königsklasse des Motorsports.

Der 14. November zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich und doch bedeutsam die Ereignisse der Geschichte sein können – von wissenschaftlichen Entdeckungen bis hin zu politischen Meilensteinen und kulturellen Höhepunkten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt