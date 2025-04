Posted in

Historische Ereignisse am 16. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 16. April blicken wir auf eine Vielzahl bedeutender historischer Ereignisse zurück. Besonders prägend war wohl die Entdeckung der Wirkung von LSD durch Albert Hofmann im Jahr 1943 – eine zufällige Entdeckung, die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch Kultur und Gesellschaft tiefgreifend beeinflussen sollte. Doch auch viele andere Geschehnisse an diesem Datum sind es wert, erinnert zu werden.

1521 – Martin Luther vor dem Reichstag in Worms

Martin Luther trifft in Worms ein, um sich auf Einladung des Reichstags unter dem Schutz von Kurfürst Friedrich III. zu seinen Thesen zu äußern. Dieses Ereignis markiert einen Schlüsselmoment der Reformationsgeschichte.

1705 – Isaac Newton wird geadelt

Für seine bahnbrechenden Leistungen in der Physik und Mathematik wird Isaac Newton von Königin Anne in den Ritterstand erhoben – eine der höchsten Auszeichnungen seiner Zeit.

1853 – Indiens erste Eisenbahn fährt

Mit der Bahnstrecke zwischen Bombay und Thane nimmt der erste indische Personenzug seinen Betrieb auf. Diese Verbindung ist zugleich die erste Eisenbahnverbindung in ganz Asien und ein Meilenstein in der Verkehrsgeschichte.

1894 – Die Barmer Bergbahn nimmt Fahrt auf

Als erste zweispurige Zahnradbahn in Deutschland startet die Barmer Bergbahn ihren Betrieb. Sie erschließt fortan die beliebten Ausflugsziele im bergigen Umland von Barmen.

1908 – Gründung des Natural Bridges National Monuments

In Utah entsteht das Natural Bridges National Monument – eines der ältesten Schutzgebiete der USA. Die natürlichen Steinbrücken dort gehören bis heute zu den eindrucksvollsten Naturdenkmälern Nordamerikas.

1937 – Premiere von „Way Out West“ mit Laurel und Hardy

Die Westernkomödie „Way Out West“ erlebt ihre Uraufführung in den USA. Der Film wird von den Hauptdarstellern selbst als ihr Lieblingswerk bezeichnet und erhält im Folgejahr eine Oscar-Nominierung.

1943 – Albert Hofmann entdeckt LSD-Wirkung

Bei Laborarbeiten in Basel bemerkt der Chemiker Albert Hofmann die halluzinogene Wirkung einer Substanz, die er fünf Jahre zuvor synthetisiert hatte: LSD. Die Entdeckung löst Jahrzehnte später eine weltweite Debatte über Bewusstsein, Therapie und Drogen aus.

1947 – Begriff „Kalter Krieg“ erstmals öffentlich verwendet

Der US-amerikanische Berater Bernard Baruch verwendet in einer Rede den Begriff „Kalter Krieg“ und prägt damit das Denken über den Ost-West-Konflikt in der Nachkriegszeit entscheidend.

1949 – Höchstleistung bei der Berliner Luftbrücke

Im Rahmen der Versorgung West-Berlins durch die Alliierten wird ein Rekord aufgestellt: An nur einem Tag werden fast 13.000 Tonnen Hilfsgüter in die blockierte Stadt geflogen – ein logistisches Meisterwerk der Nachkriegszeit.

1964 – Der Donauturm wird eröffnet

Im Zuge der Internationalen Gartenbauausstellung wird in Wien der Donauturm feierlich eröffnet. Mit 252 Metern ist er das höchste Bauwerk Österreichs und ein beliebtes Ausflugsziel.

1972 – Apollo 16 hebt ab

Die Apollo-16-Mission startet in Richtung Mond. An Bord sind die Astronauten John Watts Young, Ken Mattingly und Charles Moss Duke. Es ist der vorletzte Flug des Apollo-Programms mit Mondlandung.

1982 – Erstes deutsches Retortenbaby geboren

In Erlangen kommt Oliver zur Welt – das erste Baby in Deutschland, das durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde. Ein medizinischer Meilenstein, der viele Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin eröffnet.

1987 – Der Bofors-Skandal wird öffentlich

Ein Bericht des schwedischen Rundfunks deckt massive Schmiergeldzahlungen beim Waffenexport des Unternehmens Bofors auf. Besonders Politiker in Indien geraten in den Fokus – ein internationaler Polit-Skandal.

1996 – Nutzhanf-Anbau wieder erlaubt

In Deutschland wird das Verbot des Cannabis-Anbaus im Betäubungsmittelgesetz teilweise gelockert. Nutzhanf darf wieder angebaut werden, wenn bestimmte THC-Grenzwerte nicht überschritten werden – ein Schritt in Richtung differenzierterer Drogenpolitik.

2003 – SARS-Erreger identifiziert

Die WHO gibt bekannt: Das Coronavirus ist die Ursache der sich rasant verbreitenden Lungenerkrankung SARS. Diese Erkenntnis bildet die Grundlage für gezielte Gegenmaßnahmen und spätere Virusforschung.

Auch wenn manche dieser Ereignisse Jahrzehnte zurückliegen, zeigen sie, wie stark einzelne Entdeckungen, politische Entwicklungen oder technische Innovationen unsere heutige Welt mitgestaltet haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt