Historische Ereignisse am 15. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 15. April jähren sich zahlreiche historische Ereignisse, die ihre Spuren in Geschichte, Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft hinterlassen haben. Eines der tragischsten und bis heute am tiefsten im kollektiven Gedächtnis verankerten Ereignisse ist der Untergang der Titanic im Jahr 1912 – ein Sinnbild menschlicher Hybris und technischer Grenzen. Doch auch viele weitere Geschehnisse an diesem Tag verdienen es, erinnert zu werden.

136 v. Chr. – Himmlisches Spektakel über Babylon

Über Babylon verdunkelt sich der Himmel: Eine totale Sonnenfinsternis zieht über das Land. Die damaligen, erstaunlich präzisen Aufzeichnungen erlauben es heutigen Astronomen, Rückschlüsse auf die allmähliche Verlangsamung der Erdrotation zu ziehen – ein Meilenstein für die moderne Himmelsmechanik.

1621 – Rückreise der Mayflower

Nach dem Aufbau der Kolonie Plymouth an der nordamerikanischen Ostküste tritt die Mayflower ihre Rückfahrt nach England an. Sie hatte Monate zuvor die Pilgerväter über den Atlantik gebracht und war so zum Symbol für die Anfänge europäischer Besiedlung Nordamerikas geworden.

1755 – Sprachgeschichte geschrieben

Nach neun Jahren intensiver Arbeit veröffentlicht Samuel Johnson sein Dictionary of the English Language. Das monumentale Werk prägt nicht nur das englische Sprachverständnis bis heute, sondern setzt Maßstäbe für die Lexikografie weltweit.

1874 – Die Geburt des Impressionismus

Im Pariser Atelier des Fotografen Nadar präsentieren dreißig Künstler ihre Werke. Unter ihnen: Claude Monet mit seinem Gemälde Impression, soleil levant. Der begleitende Zeitungsartikel gibt einer neuen Kunstrichtung ihren Namen – dem Impressionismus, der die Kunstwelt revolutionieren wird.

1912 – Der Untergang der Titanic

In den frühen Morgenstunden des 15. April versinkt der als unsinkbar geltende Luxusliner Titanic nach der Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik. Über 1.500 Menschen verlieren ihr Leben. Die Katastrophe offenbart fatale Sicherheitsmängel und verändert die Seefahrt nachhaltig.

1945 – Befreiung von Bergen-Belsen

Britisch-kanadische Truppen unter Bernard Montgomery befreien kampflos das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Die Soldaten treffen auf unvorstellbares Elend. Die Bilder, die um die Welt gehen, erschüttern und verdeutlichen die Gräueltaten des NS-Regimes eindringlich.

1951 – Das erste SOS-Kinderdorf

In Imst in Tirol wird durch Hermann Gmeiner das weltweit erste SOS-Kinderdorf eröffnet. Mit dem Haus Frieden beginnt eine globale Bewegung, die Waisen und verlassenen Kindern ein liebevolles Zuhause und eine Perspektive auf eine bessere Zukunft gibt.

1958 – Das erste Kidnapping in der Bundesrepublik

In Stuttgart erschüttert ein grausamer Fall die junge Bundesrepublik: Der siebenjährige Joachim Göhner wird entführt und ermordet, obwohl sein Vater zur Lösegeldzahlung bereit war. Es ist der erste dokumentierte Fall einer Entführung mit tödlichem Ausgang in der Nachkriegszeit.

2016 – Technisches Meisterwerk in Antwerpen

Die Kieldrechtschleuse nimmt in Antwerpen ihren Betrieb auf. Sie ist zu diesem Zeitpunkt die größte Schleuse der Welt und sichert den Zugang zum Hafen für immer größere Frachtschiffe – ein wichtiger Schritt für die europäische Wirtschaftsinfrastruktur.

2019 – Notre-Dame in Flammen

Ein verheerender Brand zerstört weite Teile der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Der Dachstuhl und der ikonische Vierungsturm stürzen ein. Das weltweite Entsetzen ist groß – doch ebenso groß ist die Hilfsbereitschaft, die den Wiederaufbau ermöglicht.

2024 – Historischer Prozess gegen Donald Trump

In New York City beginnt der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten. Mit der Auswahl der Geschworenen startet ein Verfahren gegen Donald Trump, das politische und gesellschaftliche Wellen schlägt – nicht nur in den Vereinigten Staaten.

Ausleitung:

Ob Naturereignis, technische Meisterleistung oder menschliche Tragödie – der 15. April hat im Lauf der Jahrhunderte eindrucksvolle Spuren hinterlassen. Ein Tag, der Geschichte schrieb – in vielen Facetten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt