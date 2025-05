Posted in

Historische Ereignisse am 22. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist der 22. Mai – ein Datum, das im Laufe der Geschichte immer wieder Schauplatz bahnbrechender Entwicklungen war. Ob der Durchbruch im Eisenbahnbau durch den Gotthardtunnel, der Verkaufsstart von Zahnpasta in Tuben oder der globale Siegeszug von Pac-Man – viele Innovationen nahmen an einem 22. Mai ihren Anfang. Besonders prägend jedoch bleibt der verheerende Brand des Brüsseler Kaufhauses À l’innovation im Jahr 1967, das über 300 Menschenleben forderte – ein tragisches Mahnmal für Brandschutz und Sicherheit in öffentlichen Gebäuden.

1882 – Gotthardtunnel: Durchbruch für Europa

Mit der feierlichen Eröffnung des Gotthardtunnels wurde ein neues Kapitel der europäischen Verkehrsgeschichte aufgeschlagen. Die Bahnverbindung zwischen Göschenen und Airolo galt damals als technisches Meisterwerk und erleichterte den Güter- und Personenverkehr zwischen der Schweiz und Italien entscheidend.

1888 – Ein Patent verändert die Skyline

Der amerikanische Architekt Leroy S. Buffington erhält ein Patent für eine Stahlbauweise, die den Weg für den modernen Wolkenkratzer ebnet. Dieses Konzept revolutioniert später weltweit den Hochhausbau.

1892 – Zahnpasta aus der Tube

Washington Sheffield bringt in New London, Connecticut, Zahnpasta erstmals in Tubenform auf den Markt. Eine hygienische und praktische Innovation, die die tägliche Mundpflege bis heute prägt.

1897 – Blackwall-Tunnel unter der Themse

Mit 1344 Metern wird der Blackwall-Tunnel bei London der längste Unterwassertunnel seiner Zeit. Der Prince of Wales eröffnet ihn persönlich – ein technisches Vorzeigeprojekt der britischen Ingenieurskunst.

1902 – Crater-Lake-Nationalpark gegründet

Im US-Bundesstaat Oregon entsteht ein spektakuläres Naturschutzgebiet rund um den erloschenen Vulkan Mount Mazama. Der tiefblaue Crater Lake wird mit seiner klaren Tiefe von fast 600 Metern weltberühmt.

1936 – Gründung von Aer Lingus

Irlands nationale Fluggesellschaft nimmt ihren Anfang in Dublin. Aer Lingus wird zum Symbol für die internationale Anbindung der grünen Insel.

1967 – Tragödie im Brüsseler Kaufhaus À l’innovation

Ein Feuer in einem Kaufhaus in Brüssel wird zur Katastrophe: 322 Menschen sterben. Das Fehlen einer Sprinkleranlage und mangelhafte Fluchtwege verschärfen das Unglück. Es zählt zu den schlimmsten Brandkatastrophen Europas im 20. Jahrhundert.

1969 – Apollo 10: Die Generalprobe fürs Mondlandung

Die Mondfähre „Snoopy“ nähert sich auf 15,6 Kilometer der Mondoberfläche. Die Mission dient als Generalprobe für die berühmte Apollo-11-Landung – ein Meilenstein in der Raumfahrt.

1980 – Pac-Man erobert die Welt

Namco veröffentlicht in Japan das Kultspiel „Pac-Man“. Was als einfaches Labyrinthspiel beginnt, wird zur globalen Ikone und prägt Generationen von Spielern.

1986 – Scheibenwischer-Skandal beim BR

Der Bayerische Rundfunk steigt aus der ARD-Ausstrahlung der Kabarettsendung „Scheibenwischer“ aus – wegen angeblich zu politischer Inhalte. Der Vorfall entfacht eine Debatte über Meinungsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

1990 – Microsoft bringt Windows 3.0 heraus

Mit der Veröffentlichung von Windows 3.0 setzt Microsoft neue Standards im Bereich der Benutzeroberflächen. Es wird zum ersten kommerziell erfolgreichen Windows-System.

1998 – Expo 98 in Lissabon eröffnet

Die erste portugiesische Weltausstellung startet unter dem Motto „Die Ozeane – ein Erbe für die Zukunft“. Als bleibendes Wahrzeichen entsteht der Vasco-da-Gama-Turm. Das Gelände wird später zum Parque das Nações umgestaltet.

2004 – Königliche Hochzeit in Spanien

In Madrid geben sich Kronprinz Felipe und die Journalistin Letizia Ortiz das Jawort. Die Hochzeit symbolisiert den Wandel hin zu einem modernen spanischen Königshaus.

2005 – SPD verliert NRW – politische Erschütterung

Nach fast vier Jahrzehnten verliert die SPD die Mehrheit in Nordrhein-Westfalen. Bundesweit hat das Folgen: Kanzler Schröder und Parteichef Müntefering kündigen vorgezogene Neuwahlen an.

2010 – Pizza gegen Bitcoin: Erste Transaktion dokumentiert

Ein Nutzer zahlt 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen – die erste dokumentierte reale Transaktion mit der Kryptowährung. Rückblickend ein bahnbrechender Moment für die digitale Finanzwelt.

2012 – Tokyo Skytree wird eröffnet

Mit einer Höhe von 634 Metern wird der Tokyo Skytree zum höchsten Fernsehturm der Welt und prägt seither das Stadtbild der japanischen Metropole.

2017 – Terror bei Ariana Grande-Konzert in Manchester

Ein islamistischer Attentäter reißt bei einem Konzert in der Manchester Arena 23 Menschen in den Tod. Die Tat erschüttert Großbritannien und die Musikwelt tief und sorgt international für Entsetzen.

Jedes dieser Ereignisse spiegelt auf seine Weise den Fortschritt, die Verwundbarkeit oder den kulturellen Wandel der Gesellschaft wider – ein Spiegel der Geschichte an einem einzigen Datum.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt