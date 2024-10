Historische Ereignisse am 22. Oktober

Am heutigen 22. Oktober blicken wir auf zahlreiche geschichtsträchtige Ereignisse zurück, die unsere Welt in unterschiedlicher Weise beeinflusst haben. Besonders hervorzuheben ist der erste Fallschirmsprung von André-Jacques Garnerin im Jahr 1797, der als technischer Meilenstein die Grundlage für moderne Luftfahrt- und Raumfahrttechnologien legte. Doch auch andere Ereignisse verdienen es, in Erinnerung gerufen zu werden.

1746: Gründung des College of New Jersey, dem späteren Princeton University

Am 22. Oktober 1746 wurde das College of New Jersey ins Leben gerufen, das sich im Laufe der Zeit zur renommierten Princeton University entwickelte. Diese Bildungsstätte hat viele bedeutende Persönlichkeiten in den Bereichen Wissenschaft, Politik und Kultur hervorgebracht.

1797: André-Jacques Garnerin springt mit einem Fallschirm aus einem Heißluftballon

Mit seinem mutigen Sprung aus einem Heißluftballon über dem Parc Monceau in Paris schrieb Garnerin am 22. Oktober 1797 Geschichte. Dieser erste Fallschirmsprung markierte den Beginn einer neuen Ära in der Luftfahrttechnik.

1883: Eröffnung der Metropolitan Opera in New York mit der Oper „Faust“

Am 22. Oktober 1883 wurde die weltberühmte Metropolitan Opera in New York eröffnet. Die erste Aufführung, Gounods „Faust“, setzte den Grundstein für eine Operngeschichte, die bis heute die internationale Musikwelt prägt.

1904: Die B.Z. am Mittag bringt die erste Boulevardzeitung auf den Markt

Mit der „B.Z. am Mittag“ erschien am 22. Oktober 1904 in Berlin die erste deutsche Boulevardzeitung, die im Straßenverkauf erhältlich war. Sie revolutionierte den Zeitungsmarkt, indem sie Nachrichten einem breiten Publikum zugänglich machte.

1919: Uraufführung der Oper „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss

Am 22. Oktober 1919 wurde Richard Strauss‘ „Die Frau ohne Schatten“ in Dresden uraufgeführt. Das Werk gilt als eines der anspruchsvollsten Stücke der Operngeschichte und beeindruckt bis heute Opernliebhaber weltweit.

1938: Erste Fotokopie gelingt Chester Carlson

Am 22. Oktober 1938 stellte Chester Carlson in einem Labor in New York die erste Fotokopie her. Diese bahnbrechende Erfindung veränderte den Büroalltag nachhaltig und ist bis heute ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Arbeitens.

1959: Uraufführung des Antikriegsfilms „Die Brücke“ von Bernhard Wicki

Am 22. Oktober 1959 feierte der Antikriegsfilm „Die Brücke“ Premiere. Der Film, der die Schrecken des Krieges aus der Sicht deutscher Jugendlicher darstellt, gilt als Meilenstein des deutschen Kinos.

1961: Start der Musikshow „Musik aus Studio B“ im deutschen Fernsehen

Am 22. Oktober 1961 strahlte die ARD zum ersten Mal „Musik aus Studio B“ mit Chris Howland aus. Die Musikshow entwickelte sich schnell zu einem beliebten Format und prägte eine ganze Ära der deutschen Fernsehunterhaltung.

1962: Beginn der US-Blockade während der Kubakrise

Am 22. Oktober 1962 verkündete US-Präsident John F. Kennedy die Blockade Kubas, nachdem dort sowjetische Raketenbasen entdeckt worden waren. Dies führte die Welt an den Rand eines nuklearen Konflikts und markiert einen der gefährlichsten Momente des Kalten Krieges.

1968: Erfolgreiche Rückkehr von Apollo 7 nach 163 Erdumkreisungen

Nach 163 erfolgreichen Erdumkreisungen landete die Apollo 7-Mission am 22. Oktober 1968 sicher im Atlantik. Die Besatzung testete wichtige Systeme für die bevorstehende Mondlandung und ebnete den Weg für die historische Apollo-11-Mission.

1969: Veröffentlichung von Led Zeppelin II

Am 22. Oktober 1969 veröffentlichte die legendäre Band Led Zeppelin ihr zweites Album, das mit Hits wie „Whole Lotta Love“ die Musikwelt nachhaltig beeinflusste und zur Rockmusik-Ikone wurde.

1971: Tod eines Polizisten bei der RAF-Festnahme

Am 22. Oktober 1971 wurde der Polizist Norbert Schmid bei dem Versuch, das RAF-Mitglied Margrit Schiller festzunehmen, tödlich verletzt. Schmid war das erste Opfer der Roten Armee Fraktion, und dieser Vorfall markierte eine Eskalation der terroristischen Gewalt in Deutschland.

1978: Inthronisation von Papst Johannes Paul II.

Am 22. Oktober 1978 wurde Karol Józef Wojtyła zum Papst Johannes Paul II. inthronisiert. Er sollte zu einem der einflussreichsten Päpste des 20. Jahrhunderts werden und den Katholizismus weltweit prägen.

1979: Felskirchen von Iwanowo werden UNESCO-Weltkulturerbe

Die Felskirchen von Iwanowo in Bulgarien wurden am 22. Oktober 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Diese historischen Bauwerke sind beeindruckende Zeugnisse mittelalterlicher Kunst und Architektur.

1982: „First Blood“ (Rambo) kommt in die US-Kinos

Am 22. Oktober 1982 eroberte der Actionfilm „First Blood“ mit Sylvester Stallone als John Rambo die Kinos. Der Film wurde zum Kultklassiker und prägte das Actionfilm-Genre für die kommenden Jahrzehnte.

1983: Höhepunkt der westdeutschen Friedensbewegung

Am 22. Oktober 1983 bildeten mehr als eine Million Menschen in Westdeutschland eine 108 Kilometer lange Menschenkette, um gegen die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen zu demonstrieren. Diese friedliche Protestaktion symbolisierte den Höhepunkt der westdeutschen Friedensbewegung.

1985: Die Schwarzwaldklinik startet im ZDF

Am 22. Oktober 1985 flimmerte die erste Folge der „Schwarzwaldklinik“ über die Bildschirme. Die Serie wurde zu einem Riesenerfolg und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Fernsehserien in Deutschland.

2001: Start des deutschen BIRD-Satelliten

Am 22. Oktober 2001 wurde der BIRD-Satellit ins All geschickt, um Brände auf der Erde durch Infrarotstrahlen zu erkennen. Diese technologische Innovation ist bis heute ein wichtiger Beitrag zur Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden.

2009: Microsoft veröffentlicht Windows 7

Am 22. Oktober 2009 veröffentlichte Microsoft das Betriebssystem Windows 7, das den in die Kritik geratenen Vorgänger Windows Vista ablöste. Windows 7 gilt als eines der erfolgreichsten Betriebssysteme der Geschichte.

Viele dieser Ereignisse am 22. Oktober haben unsere Welt auf verschiedenste Weise beeinflusst und hinterlassen noch heute Spuren.

