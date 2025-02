Messerangriff in Berlin am Holocaust-Mahnmal von syrischem Flüchtling – Opfer überlebt nur knapp

Messerangriff in Berlin am Holocaust-Mahnmal – Ein brutaler Messerangriff erschüttert die Hauptstadt: Am Freitagabend wurde ein 30-jähriger spanischer Tourist am Holocaust-Mahnmal in Berlin hinterrücks mit einem Messer attackiert. Der Täter, ein 19-jähriger syrischer Flüchtling, wurde wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Behörden gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Hals und musste notoperiert werden – sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Ein gezielter Angriff mit religiösem Hintergrund

Der Angriff ereignete sich gegen 18 Uhr im Stelenfeld des Mahnmals, als der Tourist unvermittelt von hinten attackiert wurde. Zeugenaussagen zufolge hatte der Täter sich unauffällig genähert, bevor er zustach. Nach der Tat flüchtete er, wurde jedoch drei Stunden später von der Polizei gestellt. Bei seiner Festnahme wies er blutverschmierte Hände und Kleidung auf. In seinem Rucksack fanden die Beamten unter anderem einen Koran, einen Gebetsteppich und einen Zettel mit religiösen Versen – Indizien, die auf eine ideologische Motivation hindeuten.

Die Berliner Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass der mutmaßliche Täter bereits seit Wochen plante, einen Anschlag auf jüdische Menschen zu verüben. Er wählte das Holocaust-Mahnmal bewusst als Tatort, ein Symbol der Erinnerung an die sechs Millionen ermordeten Juden während der NS-Zeit.

Steigende Zahl antisemitischer Angriffe – ein besorgniserregender Trend

Dieser Vorfall reiht sich in eine Reihe abscheulicher Angriffe mit antisemitischem oder islamistischem Hintergrund in Deutschland ein.

Halle 2019: Am 9. Oktober 2019 versuchte ein rechtsextremer Attentäter, in eine Synagoge einzudringen und dort ein Massaker anzurichten. Als dies misslang, erschoss er zwei Menschen in der Nähe.

Hamburg 2020: Ein jüdischer Student wurde vor einer Synagoge von einem Messerangreifer schwer verletzt – auch hier spielte mutmaßlich antisemitischer Hass eine Rolle.

Würzburg 2021: Ein somalischer Flüchtling tötete mit einem Messer drei Frauen und verletzte sechs weitere Menschen schwer – die Ermittlungen ergaben Hinweise auf islamistischen Extremismus.

Dresden 2020: Ein syrischer Islamist erstach einen deutschen Touristen und verletzte dessen Begleiter schwer. Der Täter war ein verurteilter Gefährder, wurde aber kurz vor der Tat aus der Haft entlassen.

Diese und viele weitere Vorfälle zeigen, dass antisemitische und extremistische Angriffe in Deutschland keine Einzelfälle mehr sind. Laut dem Bundeskriminalamt stiegen politisch motivierte Straftaten mit antisemitischem Hintergrund allein im Jahr 2023 um 36 %.

Politik fordert Konsequenzen nach dem Messerangriff in Berlin

Bundesinnenministerin Nancy Faeser reagierte mit Entsetzen auf die Tat in Berlin und forderte eine harte Bestrafung des Täters. „Wer den Schutz unseres Landes derart missbraucht, verwirkt sein Aufenthaltsrecht“, erklärte sie. Auch aus der Opposition kommt scharfe Kritik an der bisherigen Migrations- und Sicherheitspolitik. CDU-Chef Friedrich Merz betonte: „Deutschland darf kein Rückzugsort für Menschen sein, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verachten.“

Die Politik reagiert – wie immer nach jeder schrecklichen Tat – quasi standardisiert mit Entsetzen, Beileidsbekundungen, der Forderung nach harter Bestrafung und einer Verschärfung des Asylrechts. Doch wie so oft geschieht nichts oder kaum etwas. Nach wenigen Tagen kehrt die Politik zur Tagesordnung zurück, während die öffentliche Debatte verebbt – bis zum nächsten Angriff.

Die Debatte um die Abschiebung von Straftätern und islamistischen Gefährdern gewinnt angesichts dieses Angriffs erneut an Brisanz. Besonders die Tatsache, dass der Täter bereits polizeibekannt war, aber dennoch nicht abgeschoben wurde, sorgt wieder einmal für hitzige Diskussionen.

Ein Angriff auf die Erinnerungskultur

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist eines der wichtigsten Gedenkorte der Bundesrepublik – ein Ort der Mahnung und des Erinnerns. Dass ausgerechnet hier ein antisemitischer Anschlag stattfindet, wird von Historikern und Politikern als symbolischer Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur gewertet.

Der Vorfall zeigt, wie dringlich es ist, konsequente Maßnahmen gegen religiösen Extremismus, Antisemitismus und islamistischen Terror zu ergreifen. Neben einer Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen fordern Experten verstärkte Aufklärungsarbeit und eine schnellere Identifikation potenzieller Täter.

Das Opfer des Angriffs überlebte glücklicherweise – doch die Tat hinterlässt tiefe Wunden in der Gesellschaft. Während die Ermittlungen noch andauern, bleibt, wie immer nach jedem Anschlag, eine zentrale Frage: Wie viele solcher Warnsignale braucht es noch, bevor von der Politik entschlossener gehandelt wird?

Inwieweit sich dieser Anschlag so kurz vor der morgigen Bundestagswahl 2025 auf das Wahlergebnis auswirken wird, bleibt abzuwarten (hk).