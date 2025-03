PKW Anschlag in Mannheim: Auto rast in Menschenmenge – Zwei Tote und mehrere Verletzte

PKW Anschlag in Mannheim – Am heutigen Montag, dem 3. März 2025, ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein schwerer Anschlag in der Innenstadt von Mannheim. Ein Auto raste am zentralen Paradeplatz in eine Menschenmenge, tötete dabei mindestens zwei Menschen und verletzte mehrere weitere teils schwer.

Nach dem tragischen Vorfall in Mannheim haben führende Politiker ihre Anteilnahme ausgedrückt und Maßnahmen ergriffen.​

Bundesinnenministerin Nancy Faeser brach ihre Teilnahme am Rosenmontagszug in Köln ab und reiste umgehend nach Mannheim, um sich ein Bild der Lage zu machen. Ein Sprecher betonte, dass nun die Rettung von Menschenleben, die Versorgung der Verletzten und die ersten Ermittlungen im Vordergrund stünden.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann begab sich nach Mannheim, um vor Ort die Situation zu beurteilen.

Täter verletzt im Krankenhaus

Der mutmaßliche Täter, ein 40-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz, wurde nach dem Vorfall festgenommen und befindet sich selbst verletzt im Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Innenstadt weiträumig ab und rief die Bevölkerung über Warn-Apps dazu auf, das Gebiet zu meiden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren.

Dieser PKW Anschlag in Mannheim reiht sich ein in die Chronologie des Schreckens

Dieser Angriff reiht sich ein in eine traurige Serie ähnlicher Gewalttaten in Deutschland:

Dezember 2024: In Magdeburg raste ein Arzt mit seinem Fahrzeug über den Weihnachtsmarkt und tötete sechs Menschen.

In raste ein Arzt mit seinem Fahrzeug über den Weihnachtsmarkt und tötete sechs Menschen. Februar 2025: In München steuerte ein Mann sein Auto gezielt in eine Gruppe von Demonstranten, wobei eine junge Frau und ein Kind ums Leben kamen.

Nun erschüttert der Vorfall in Mannheim das Land erneut.

Motiv noch unklar

Die Hintergründe der Tat sind noch nicht vollständig geklärt. Laut aktuellen Informationen handelt es sich bei dem Täter um einen deutschen Staatsbürger – Hinweise darauf, dass es sich um einen Flüchtling handelt, gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen zur möglichen Motivation und einem eventuellen terroristischen Hintergrund dauern jedoch an.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, und hat eine Hinweishotline eingerichtet. Betroffene oder Zeugen können sich an das Bürgertelefon der Stadt Mannheim unter 0621-293-6370 wenden (hk).