Historische Ereignisse am 24. November

Am heutigen Tag werfen wir einen Blick auf bedeutende Ereignisse der Geschichte, die sich am 24. November ereignet haben. Besonders sticht Charles Darwins Veröffentlichung von On the Origin of Species im Jahr 1859 hervor. Mit diesem Werk revolutionierte Darwin das Verständnis der Naturwissenschaften und prägte das Denken über die Evolution bis heute. Doch auch andere Ereignisse verdienen Beachtung.

1408: Der Altstadtmarktbrunnen in Braunschweig wird gegossen

Ein Meisterwerk mittelalterlicher Handwerkskunst entsteht: Der Altstadtmarktbrunnen in Braunschweig, ein Symbol der Stadtgeschichte, wird gegossen. Der kunstvolle Brunnen zeugt noch heute von der Bedeutung der Stadt im Mittelalter.

1858: Uraufführung der Tritsch-Tratsch-Polka

Johann Strauss begeistert mit der spritzigen Tritsch-Tratsch-Polka das Wiener Publikum. Die beschwingte Komposition zählt zu den populärsten Werken des Walzerkönigs und steht exemplarisch für die heitere Leichtigkeit der Wiener Musiktradition.

1859: Charles Darwin veröffentlicht On the Origin of Species

Mit der Publikation seiner Evolutionstheorie stellt Charles Darwin die Welt auf den Kopf. Sein Werk erklärt die natürliche Auslese und bildet das Fundament moderner Biologie. Bis heute inspiriert Darwins Theorie Wissenschaftler weltweit.

1874: Patent für den Stacheldraht

Joseph Farwall Glidden revolutioniert mit seiner Erfindung die Landwirtschaft. Der Stacheldraht ermöglicht eine kostengünstige Einzäunung von Weideflächen und verändert die Landwirtschaft vor allem in den USA grundlegend.

1933: Verabschiedung des ersten deutschen Tierschutzgesetzes

Das erste Tierschutzgesetz Deutschlands tritt in Kraft. Es zielt darauf ab, Tieren unnötiges Leid zu ersparen, und markiert einen wichtigen Schritt in der Geschichte des Tierrechts.

1946: Alpine Luftrettung wird geboren

Nach einem dramatischen Flugzeugabsturz auf dem Gauligletscher gelingt die Rettung der Passagiere. Dieses Ereignis gilt als Geburtsstunde der alpinen Luftrettung, einer Errungenschaft, die bis heute Leben rettet.

1955: Walter Ulbricht wird erster Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR

Walter Ulbricht festigt seinen Einfluss in der DDR. Seine Ernennung zum ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates unterstreicht seine zentrale Rolle im politischen System des Ostblocks.

1956: Trumpf-Werbung hebt ab

Die Jungfernfahrt eines Prallluftschiffes der Trumpf-Werke macht Schlagzeilen. Die innovative Werbung des Schokoladenherstellers ist ein weiteres Zeichen für den wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit.

1961: Gründung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Deutschland institutionalisiert seine Entwicklungszusammenarbeit mit der Gründung eines eigenen Ministeriums. Dieses Engagement prägt bis heute die Außenpolitik des Landes.

1963: Jack Ruby erschießt Lee Harvey Oswald

Vor laufender Kamera tötet der Nachtclubbesitzer Jack Ruby den mutmaßlichen Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald. Dieses schockierende Ereignis wirft neue Fragen rund um das Attentat auf John F. Kennedy auf.

1969: Apollo 12 kehrt sicher zur Erde zurück

Die Astronauten der Apollo-12-Mission wässern nach ihrem erfolgreichen Mondflug sicher im Pazifik. Dieser Meilenstein zeigt erneut die technische Meisterleistung der NASA.

1969: Gustav Heinemanns Besuch in den Niederlanden

Ein historischer Staatsbesuch: Gustav Heinemann, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, trägt zur Versöhnung mit den Niederlanden bei, deren Beziehungen durch die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg belastet waren.

1979: Eröffnung der ersten Media-Markt-Filiale

Mit der ersten Filiale in München beginnt die Erfolgsgeschichte von Media-Markt. Der Elektronikhändler prägt das Konsumverhalten in Deutschland nachhaltig.

1995: Pioneer 11 verstummt

Nach Jahrzehnten im All bricht der Kontakt zur Raumsonde Pioneer 11 ab. Dieses Ereignis markiert das Ende einer Ära in der Erforschung des Sonnensystems.

1995: Estland beantragt EU-Beitritt

Estland richtet seinen Blick gen Westen und stellt den Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Dieser Schritt unterstreicht die Orientierung des Landes hin zu Demokratie und Marktwirtschaft.

2000: Die PlayStation 2 kommt nach Europa

Sony revolutioniert den Gaming-Markt mit der PlayStation 2, die am heutigen Tag in Europa erscheint. Mit über 155 Millionen verkauften Exemplaren bleibt sie bis heute die meistverkaufte Konsole aller Zeiten.

2000: Erster BSE-Fall in Deutschland gemeldet

Ein Schock für Verbraucher und Landwirte: In Deutschland wird der erste Fall von BSE bei einem heimischen Rind nachgewiesen. Die Folgen prägen die Agrarpolitik nachhaltig.

2002: Erster Tollwutfall in Großbritannien seit 100 Jahren

Ein tragisches Ereignis: In Großbritannien wird erstmals seit einem Jahrhundert ein Mensch nach einem Fledermausbiss Opfer von Tollwut.

2011: Start von The Voice of Germany

Die Castingshow The Voice of Germany feiert ihre Premiere auf ProSieben und begeistert bis heute Millionen Zuschauer mit ihrem innovativen Konzept.

Die Geschichte lehrt uns, wie vielfältig und prägend Ereignisse sein können – sei es durch wissenschaftliche Durchbrüche, kulturelle Meilensteine oder politische Wendepunkte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt