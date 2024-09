Historische Ereignisse am 24. September

Posted in

Der 24. September markiert in der Geschichte zahlreiche bedeutende Momente. Besonders der Schwarze Freitag von 1869 an der Wall Street prägte die Weltwirtschaft nachhaltig. Doch auch in anderen Bereichen – von der Gründung bedeutender Unternehmen bis hin zu politischen Entscheidungen – hat dieser Tag seine Spuren hinterlassen.

1724: Die Pariser Börse wird gegründet.

Mit der Gründung der Pariser Börse im Jahr 1724 wurde ein wesentlicher Grundstein für den modernen Aktienhandel gelegt. Sie entwickelte sich schnell zu einer der wichtigsten Handelsplätze Europas und war entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs.

1789: Entdeckung des Uran durch Martin Heinrich Klaproth.

Der deutsche Chemiker Martin Heinrich Klaproth gab vor der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften die Entdeckung des chemischen Elements Uran bekannt. Diese Entdeckung sollte später eine bedeutende Rolle in der Entwicklung von Atomenergie und -waffen spielen.

1869: Schwarzer Freitag an der Wall Street.

Goldspekulationen der Geschäftsmänner James Fisk und Jay Gould führten am 24. September 1869 zum ersten „Schwarzen Freitag“ an der Wall Street. Ihre Versuche, den Goldpreis zu kontrollieren, endeten in einem massiven Börsenkrach, der weite Kreise zog und die Finanzwelt erschütterte.

1906: Gründung des Nationalparks Devils Tower National Monument.

Der Devils Tower in Wyoming wurde zum ersten National Monument der USA ernannt. Präsident Theodore Roosevelt wollte durch diese Maßnahme die Natur schützen und das Gebiet vor dem Zugriff von Siedlern und Unternehmen bewahren.

1929: Einführung der 5-Tage-Woche in der Sowjetunion.

Am 24. September 1929 beschloss die sowjetische Regierung per Dekret die Einführung der 5-Tage-Woche. Mit einem Ruhetag nach vier Arbeitstagen sollten die Produktivität der Arbeiter gesteigert und die Industrialisierung vorangetrieben werden. Dies war ein Schritt im Rahmen des revolutionären sowjetischen Kalendersystems.

1948: Gründung von Honda.

Das japanische Unternehmen Honda wurde am 24. September 1948 gegründet und entwickelte sich rasch zu einem weltweit führenden Hersteller von Motorrädern und Automobilen. Heute steht der Name Honda für innovative Technologien und hohe Qualität in der Automobilindustrie.

1949: Gründung des Nationalen Olympischen Komitees in Deutschland.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1949 das Nationale Olympische Komitee der Bundesrepublik Deutschland gegründet, um die Rückkehr des Landes in den internationalen Sport zu ermöglichen. Dies markierte einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur sportlichen Wiedereingliederung Deutschlands.

1957: Eröffnung des Camp Nou Stadions.

Am 24. September 1957 öffnete das Camp Nou Stadion in Barcelona seine Tore. Heute ist es das größte Fußballstadion Europas und die Heimat des FC Barcelona. Es hat zahlreiche bedeutende Spiele und Veranstaltungen erlebt und ist zu einem Symbol des katalanischen Stolzes geworden.

1959: Günter Grass veröffentlicht „Die Blechtrommel“.

Der Schriftsteller Günter Grass veröffentlichte seinen weltberühmten Roman „Die Blechtrommel“. Das Werk, das sich kritisch mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzt, gilt bis heute als Meilenstein der deutschen Literatur und war ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Zeit.

1960: Stapellauf der USS Enterprise.

Der erste atomgetriebene Flugzeugträger, die USS Enterprise, wurde 1960 zu Wasser gelassen. Dieses technische Wunderwerk der US-Marine sollte jahrzehntelang eine zentrale Rolle in der globalen Sicherheitsarchitektur spielen.

1961: Eröffnung der Deutschen Oper Berlin.

Die Deutsche Oper Berlin wurde am 24. September 1961 nach dem Wiederaufbau eröffnet. Das Opernhaus ist eines der wichtigsten kulturellen Zentren der Stadt und prägt bis heute die deutsche Opernszene.

1977: Demonstration gegen das Kernkraftwerk Kalkar.

Rund 40.000 Menschen gingen am 24. September 1977 gegen das geplante Kernkraftwerk Kalkar auf die Straße. Die Demonstration gilt als eine der größten Anti-Atomkraft-Bewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik und beeinflusste den öffentlichen Diskurs über Kernenergie nachhaltig.

1980: Gründung des Nationalparks Jaú in Brasilien.

Mit der Gründung des Jaú-Nationalparks in Brasilien wurde eines der größten Schutzgebiete im Amazonasgebiet geschaffen. Der Park spielt eine entscheidende Rolle im Erhalt der Artenvielfalt und des Ökosystems des Amazonas.

1983: Erstaufführung des Musicals „Cats“ in Wien.

In Wien fand am 24. September 1983 die deutschsprachige Erstaufführung des berühmten Musicals „Cats“ von Andrew Lloyd Webber statt. Das Stück wurde zu einem Welterfolg und prägt bis heute die Musicalszene.

1991: Veröffentlichung des Albums „Nevermind“ von Nirvana.

Mit der Veröffentlichung des Albums „Nevermind“ veränderten Nirvana und der Grunge-Rock die Musiklandschaft der 90er Jahre grundlegend. Der Song „Smells Like Teen Spirit“ wurde zur Hymne einer Generation.

2002: Angela Merkel wird Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU.

Angela Merkel wurde am 24. September 2002 zur Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU im Bundestag gewählt. Sie sollte in den folgenden Jahren eine der prägendsten Figuren der deutschen Politik werden.

2003: Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Kopftuchstreit.

Das Bundesverfassungsgericht entschied am 24. September 2003 im sogenannten „Kopftuchstreit“, dass der Lehrerin Fereshta Ludin der Zugang zum Staatsdienst nicht aufgrund ihres Kopftuchs verwehrt werden dürfe. Dieses Urteil hatte weitreichende Konsequenzen für die Debatte um religiöse Symbole im öffentlichen Dienst.

2003: Verkauf der Anteile Litauens an Gazprom.

Die litauische Regierung beschloss am 24. September 2003 den Verkauf von Anteilen an der russischen Gazprom. Dieser Schritt hatte weitreichende Auswirkungen auf die Energiepolitik der Region und die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen.

2017: AfD zieht in den Bundestag ein.

Am 24. September 2017 zog die Alternative für Deutschland (AfD) erstmals in den Deutschen Bundestag ein. Dies markierte einen tiefen Einschnitt in die deutsche Politiklandschaft und führte zu hitzigen Debatten über den Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen.

Diese Ereignisse zeigen, wie vielfältig die Geschichte ist und welche Wendungen der 24. September im Laufe der Jahrhunderte genommen hat.

