Historische Ereignisse am 4. Januar

Der 4. Januar hat in der Geschichte zahlreiche bemerkenswerte Ereignisse hervorgebracht. Besonders hervorsticht die Entdeckung der Weißen Dame durch Reinhard Maack im Jahr 1918 – eine der bedeutendsten Felszeichnungen Afrikas, die bis heute ein Symbol für das kulturelle Erbe und die Kunstfertigkeit vergangener Zivilisationen ist. Doch auch andere historische Momente verdienen unsere Aufmerksamkeit.

1872: Gründungsidee der PSD Banken

Ein Erlass des deutschen Generalpostmeisters Heinrich von Stephan regt die Gründung von Spar- und Vorschussvereinen für Postbeamte an. Diese Vereine sind die Vorläufer der heutigen PSD Banken und ein Meilenstein für den genossenschaftlichen Bankensektor.

1892: Erstausgabe der Berliner Illustrirten Zeitung

Die Berliner Illustrirte Zeitung veröffentlicht ihre erste Ausgabe und prägt mit innovativen Bildreportagen die deutsche Medienlandschaft nachhaltig.

1918: Entdeckung der Weißen Dame

Der Forschungsreisende Reinhard Maack entdeckt im namibischen Brandbergmassiv die Felszeichnung Weiße Dame. Sie ist mindestens zweitausend Jahre alt und zählt zu den bedeutendsten archäologischen Funden Afrikas.

1935: Fort Jefferson wird National Monument

Das historische Fort Jefferson in den Dry Tortugas wird zum National Monument erklärt. Jahrzehnte später wird es Teil des Dry-Tortugas-Nationalparks und bleibt ein beeindruckendes Zeugnis amerikanischer Militärgeschichte.

1936: Erste Hitparade der Welt

Das US-Magazin The Billboard veröffentlicht erstmals eine Hitparade. Dieser Schritt markiert den Beginn moderner Musikcharts und beeinflusst die Musikindustrie nachhaltig.

1947: Erste Ausgabe von Der Spiegel

In Hannover erscheint die erste Ausgabe von Der Spiegel. Das politische Magazin wird zu einem der einflussreichsten Medien in Deutschland.

1950: Israel erklärt Jerusalem zur Hauptstadt

Israel proklamiert Jerusalem als seine Hauptstadt. Dieser Beschluss prägt die geopolitische Landschaft des Nahen Ostens bis heute.

1953: Bergiselschanze und die Vierschanzentournee

Das dritte Springen der Vierschanzentournee findet alljährlich auf der Bergiselschanze in Innsbruck statt. Die 1952/53 eingeführte Turnierserie ist heute eines der prestigeträchtigsten Skisprung-Events der Welt.

1954: Einführung der Parkuhren in Deutschland

In Duisburg werden erstmals Parkuhren aufgestellt, ein bedeutender Schritt für das deutsche Verkehrswesen und die Regulierung des Parkens.

1958: Das Ende von Sputnik 1

92 Tage nach dem Start verglüht der erste Satellit der Menschheit, Sputnik 1, in der Erdatmosphäre. Er läutet das Zeitalter der Raumfahrt ein.

1958: Sir Edmund Hillary erreicht den Südpol

Mount-Everest-Bezwinger Sir Edmund Hillary erreicht mit seiner neuseeländischen Expedition den Südpol – als Teil der dritten Expedition, die jemals diesen Punkt erreichte.

1960: Gründung der EFTA

Mit der Unterzeichnung der Stockholmer Konvention legen sieben europäische Staaten den Grundstein für die Europäische Freihandelszone (EFTA), die noch heute existiert.

1961: Vollendung des Deutschen Wörterbuchs

123 Jahre nach Beginn wird der letzte Band des von den Brüdern Grimm initiierten Deutschen Wörterbuchs veröffentlicht – ein Meilenstein der Sprachwissenschaft.

1962: Automatisierte U-Bahn in New York

Der Times Square-Grand Central Shuttle fährt erstmals automatisiert. Damit beginnt ein neues Kapitel im öffentlichen Nahverkehr.

1968: Premiere von Zur Sache, Schätzchen

Der Spielfilm Zur Sache, Schätzchen mit Uschi Glas feiert Premiere. Er gilt als Klassiker des deutschen Kinos.

1969: Erstausstrahlung des Länderspiegels

Das ZDF sendet zum ersten Mal den Länderspiegel. Die Sendung etabliert sich als feste Größe im deutschen Fernsehen.

1970: Letzte Beatles-Aufnahmen

Die Arbeiten am letzten Album der Beatles, Let It Be, werden abgeschlossen. Es markiert das Ende einer Ära in der Musikgeschichte.

2004: Mars-Landung von Spirit

Die US-Raumsonde Spirit erreicht nach sieben Monaten Reisezeit den Mars und landet im Gusev-Krater. Ein großer Erfolg für die Erforschung des Roten Planeten.

2007: Nancy Pelosi als erste Sprecherin

Mit Nancy Pelosi wird erstmals eine Frau zur Sprecherin des US-Repräsentantenhauses gewählt – ein historischer Moment für die amerikanische Politik.

2010: Einweihung des Burj Khalifa

In Dubai wird der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, offiziell eingeweiht. Mit einer Höhe von 828 Metern setzt er Maßstäbe in der Architektur.

2017: Stundenweltrekord mit 105 Jahren

Der 105-jährige Robert Marchand stellt einen Stundenweltrekord auf. Er fährt 22,574 Kilometer und inspiriert die Welt mit seiner Ausdauer.

Die Fülle an Ereignissen zeigt die Vielfalt der Geschichte und die Bedeutung des 4. Januars. Egal ob Wissenschaft, Kultur, Politik oder Sport – dieser Tag hinterlässt Spuren in der Menschheitsgeschichte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt