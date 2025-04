Hollywood-Legende Val Kilmer ist tot – „Top Gun“-Star und „Batman“- Darsteller stirbt mit 65 Jahren

Posted in

Val Kilmer ist tot – Los Angeles – Die Filmwelt trauert um einen der charismatischsten und wandelbarsten Schauspieler seiner Generation: Val Kilmer ist gestorben. Der US-amerikanische Hollywood-Star, bekannt aus Blockbustern wie Top Gun, Batman Forever und The Doors, verstarb am 1. April 2025 im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Dies teilte seine Tochter Mercedes Kilmer offiziell mit.

Geboren am 31. Dezember 1959 in Los Angeles, entdeckte Kilmer früh seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Als jüngster Student wurde er in das renommierte Juilliard-Programm aufgenommen – ein erster Hinweis auf seine außergewöhnliche Begabung. Erste Erfolge feierte er auf der Theaterbühne, bevor er Mitte der 1980er-Jahre seinen Durchbruch im Kino schaffte.

Unvergessen bleibt seine Rolle als Tom „Iceman“ Kazanski im Kultfilm Top Gun (1986), an der Seite von Tom Cruise. Mit kühler Präsenz und intensiver Ausstrahlung prägte Kilmer die Rolle maßgeblich – ein Leinwandmoment, der Filmgeschichte schrieb. Auch 2022 kehrte er für Top Gun: Maverick in einem bewegenden Gastauftritt zurück – dank moderner Technologie, die seine durch Krankheit stark beeinträchtigte Stimme digital rekonstruierte.

1991 brillierte er in Oliver Stones Biopic The Doors als Rocklegende Jim Morrison. Kilmer sang viele der Songs selbst ein – ein beeindruckender Beweis seiner künstlerischen Hingabe. 1995 folgte der Auftritt als „Dunkler Ritter“ in Batman Forever, in dem er Bruce Wayne alias Batman verkörperte. Auch wenn seine Darstellung damals gemischte Kritiken erhielt, festigte sie seinen Status als internationaler Superstar.

Kilmer galt als Perfektionist, der in seinen Rollen aufging – oft zum Preis seiner Gesundheit und seiner Karriere. Er war bekannt dafür, sich intensiv auf seine Figuren einzulassen, was ihm am Set mitunter den Ruf eines schwierigen Kollegen einbrachte. Doch seine künstlerische Tiefe und seine Vielseitigkeit als Charakterdarsteller wurden von Kritikern immer wieder hervorgehoben.

Zu seinen weiteren Erfolgen zählen Tombstone, Heat, Willow und The Saint. Trotz zahlreicher Höhen und Tiefen blieb Kilmer eine feste Größe im US-Kino.

Val Kilmer ist tot – Ein langer Kampf gegen den Krebs prägte seine letzten Jahre

Im Jahr 2014 wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Operationen und eine Tracheotomie beeinträchtigten seine Stimme stark. Dennoch kämpfte sich der Schauspieler zurück – nicht nur körperlich, sondern auch künstlerisch. Seine Autobiografie I’m Your Huckleberry sowie die 2021 veröffentlichte Dokumentation Val gewährten intime Einblicke in sein bewegtes Leben und seine Leidenschaft für die Kunst.

Val Kilmer hinterlässt seine beiden Kinder Mercedes und Jack. Sein filmisches Erbe, seine außergewöhnlichen Rollen und seine Entschlossenheit trotz aller Rückschläge werden unvergessen bleiben.

