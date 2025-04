Posted in

Historische Ereignisse am 02. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 2. April blickt die Weltgeschichte auf zahlreiche Ereignisse zurück – doch eines sticht besonders hervor: die Einführung des US-Dollars im Jahr 1792. Dieses Ereignis prägte nicht nur die wirtschaftliche Identität der Vereinigten Staaten, sondern hatte auch globalen Einfluss. Daneben finden sich viele weitere historische Meilensteine aus Politik, Technik, Musik, Film und Sport, die wir heute in einem kompakten Rückblick beleuchten.

1792 – Einführung des US-Dollars und Gründung der United States Mint

Mit dem sogenannten Coinage Act legten die USA am 2. April 1792 den Grundstein für ihr heutiges Währungssystem: Der US-Dollar wurde als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Zeitgleich wurde die United States Mint ins Leben gerufen, die bis heute für die Prägung der Münzen verantwortlich ist. Der Schritt war entscheidend für die wirtschaftliche Unabhängigkeit der jungen Nation.

1814 – Napoleon wird für abgesetzt erklärt

Der französische Senat erklärte Napoleon Bonaparte an diesem Tag für abgesetzt. Damit wurde der Weg für die Erste Restauration der Bourbonen geebnet. Wenig später bestieg Ludwig XVIII. den französischen Thron – ein bedeutender Wendepunkt in der europäischen Geschichte.

1889 – Patent auf den Hall-Héroult-Prozess

Charles Martin Hall erhält das Patent für ein neues Verfahren zur Aluminiumgewinnung. Die Schmelzflusselektrolyse, später als Hall-Héroult-Prozess bekannt, revolutionierte die Metallverarbeitung und machte Aluminium erstmals in großen Mengen verfügbar.

1905 – Eröffnung des Simplontunnels

Ein historischer Moment für den europäischen Bahnverkehr: Ein mit Ehrengästen besetzter Zug durchquert erstmals den Simplontunnel zwischen der Schweiz und Italien. Mit einer Länge von 19,8 Kilometern war er seinerzeit der längste Eisenbahntunnel der Welt.

1912 – Gründung des VfB Stuttgart

Aus der Fusion zweier Fußballvereine in Stuttgart-Cannstatt entsteht der VfB Stuttgart. Der heutige Traditionsverein blickt auf eine bewegte Geschichte im deutschen Profifußball zurück.

1928 – Maurice Martenot patentiert die Ondes Musicales

Der französische Musiker Maurice Martenot lässt ein neuartiges elektronisches Musikinstrument patentieren: die Ondes Musicales. Das monophone Instrument gilt als Vorläufer moderner elektronischer Musik und fand unter anderem in Filmmusik Anwendung.

1946 – Erstausgabe der Tageszeitung „Die Welt“

In Hamburg erscheint die erste Ausgabe der Tageszeitung Die Welt. Herausgegeben in der britischen Besatzungszone, sollte sie zu einem wichtigen Organ des deutschen Wiederaufbaus und der freien Presse werden.

1953 – Julius Raab wird Bundeskanzler von Österreich

Nach dem Rücktritt von Leopold Figl übernimmt Julius Raab das Amt des Bundeskanzlers. Trotz einer Wahlniederlage führt er die ÖVP in eine Große Koalition und prägt die österreichische Innenpolitik maßgeblich mit.

1963 – Die Mainzelmännchen erobern das Fernsehen

Erstmals treten die Mainzelmännchen im ZDF auf – als sympathische Trennfiguren zwischen Werbespots. Die kleinen Trickfiguren avancieren rasch zu TV-Lieblingen und zu einem Markenzeichen des Senders.

1968 – Weltpremiere von Kubricks Meisterwerk

„2001: Odyssee im Weltraum“ feiert in Washington, D.C. seine Weltpremiere. Regisseur Stanley Kubrick setzt mit dem Film neue Maßstäbe in der Science-Fiction und beeinflusst das Genre nachhaltig.

1968 – Frankfurter Kaufhausbrand durch APO-Mitglieder

Andreas Baader, Gudrun Ensslin und weitere radikale Mitglieder der außerparlamentarischen Opposition legen Brandanschläge in Frankfurter Kaufhäusern. Die Tat markiert einen Wendepunkt in der Radikalisierung der linken Szene.

1974 – Eröffnung des Westfalenstadions in Dortmund

Mit einem Benefizspiel gegen den FC Schalke 04 wird das Westfalenstadion offiziell eingeweiht. Die moderne Arena wird später zu einem der legendärsten Fußballstadien Europas.

1978 – Serienstart von „Dallas“ in den USA

Der US-Sender CBS strahlt die erste Folge der Seifenoper „Dallas“ aus. Die Familiensaga rund um die Öl-Dynastie Ewing wird zum internationalen Hit und zur erfolgreichsten Serie der 1980er.

1979 – Verabschiedung der Vogelschutzrichtlinie der EWG

Der Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erlässt die Vogelschutzrichtlinie. Sie verpflichtet Mitgliedsstaaten zur Einrichtung von Schutzgebieten und verbietet Vogelfallen – ein Meilenstein des europäischen Naturschutzes.

1994 – Veröffentlichung von Final Fantasy VI

Mit Final Fantasy VI erscheint eines der bedeutendsten Rollenspiele seiner Zeit. Der Titel wird später als Klassiker gefeiert und gilt als Highlight der gesamten Spielreihe.

1999 – NATO-Angriff im Kosovokrieg

Im Zuge des Kosovokrieges greift die NATO gezielt Gebäude des jugoslawischen Innenministeriums in Belgrad an. Die Angriffe markieren eine neue Dimension der militärischen Intervention in Europa.

2009 – Finale von Emergency Room

Nach 15 Jahren endet in den USA die Kultserie Emergency Room – Die Notaufnahme. Die Krankenhausserie war ein weltweiter Erfolg und veränderte das Genre nachhaltig.

2012 – Rücktritt des ungarischen Präsidenten Pál Schmitt

Der ungarische Staatspräsident Pál Schmitt tritt zurück, nachdem ihm wegen eines Plagiats der Doktortitel aberkannt wurde. Der Skandal erschüttert die politische Landschaft Ungarns.

Auch wenn der US-Dollar am 2. April 1792 zum ersten Mal eingeführt wurde, zeigen all diese Ereignisse, wie vielfältig und bedeutend die Geschichte an diesem Datum geschrieben wurde – von revolutionären Technologien bis hin zu politischen Umbrüchen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt