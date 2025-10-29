Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Die LINKE: Niemand darf ohne Krankenversicherung sein!

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Blog-G, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Gesundheitspolitik, Politik, Soziales und Leben, Thema Gesundheit, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Die-Linke

Die LINKE: Niemand darf ohne Krankenversicherung sein! – Rund 72.000 Menschen in Deutschland sind offiziell ohne Krankenversicherungsschutz. Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke, und Ates Gürpinar, Sprecher für Gesundheitsökonomie der Bundestagsfraktion Die Linke, fordern von der Bundesregierung, den Betroffen schnell zu helfen, etwa mit der Einrichtung von Clearing-Stellen.

„Es ist ein Skandal, dass mehr als 72.000 Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherung sind. Wobei die Dunkelziffer noch viel höher ist: Wahrscheinlich haben mehrere hunderttausend Bürgerinnen und Bürger keinen Versicherungsschutz. Das ist lebensgefährlich, denn für die Betroffenen ist der Zugang zu medizinischer Versorgung so erschwert bis unmöglich. Im Krankheitsfall sind sie ohne Hilfe, werden zu spät oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht behandelt. Erkrankungen werden verschleppt oder führen gar zum Tod.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Die Bundesregierung kennt das Problem, doch bleibt untätig. Das ist unterlassene Hilfeleistung! Für uns als Linke ist klar: Gesundheit darf keine Frage des Einkommens sein. Allen Menschen muss die bestmögliche Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen. Deshalb muss Schluss sein mit der Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland. Generell fordern wir deine solidarische Grundversicherung für jede und jeden! Alle zahlen ein, auch die Spitzenverdiener. Die solidarische Gesundheitsversicherung muss alle Bedarfe abdecken: Alle bekommen alle medizinisch notwendigen Leistungen – ohne Wenn und Aber!

Bis es soweit ist, müssen wir den betroffenen Menschen so schnell wie möglich helfen. Die Linke fordert deshalb Clearing-Stellen im ganzen Bundesgebiet, deren Aufgabe es ist, Menschen ohne Krankenversicherungsschutz im Regelsystem abzusichern. So können wir die Versorgungslücken schließen, kommunale Sozialdienste entlasten und unnötige Kosten für die Betroffenen vermeiden.“

***
Text: Pressestelle Die Linke Parteivorstand

Das könnte Sie auch interessieren ...

Queen bis zum Wahnsinn: 50-mal „Bohemian Rhapsody“ bei Rockland Radio in Folge!

Winternotprogramm Hamburg für Obdachlose: Einzelzimmer besser nutzbar machen

Pflege- und Adoptiveltern im Landkreis Rotenburg (Wümme) gesucht - Info-Abend am 12. November

Unsere Arbeit wirkt - Diakonie Hamburg startet neues Karriereportal

5-Sterne Hotel schlossgut gross schwansee: Adventszeit in der Natur mit Schloss-Atmosphäre

8. Nacht der Lichtkunst: Lichtreise in Hamm

Tanz dich glücklich: Discofox-Anfängerkurs beim TGC Redoute im Januar!

„Bleibt und kämpft!“ - Union will Zuzug junger Ukrainer stoppen

Schweiz verschärft Asylrecht - Flüchtlinge dürfen nicht mehr ins Ausland reisen

Nasenspray Abhängigkeit - So kommen Sie davon weg

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW) - 17-Jährige soll von 5 Syrern missbraucht worden sein

Herzinfarkt & Schlaganfall vorbeugen - Die besten Getränke für gesunde Arterien

Meinungsfreiheit unter Druck - Deutschland auf dem Weg in den Einschüchterungsstaat?

Dauerbewachung für leere Scholz-Wohnung in Hamburg Altona kostet Millionen Steuergeld

Erstes Irish Film Festival im Filmhaus Saarbrücken vom 30. Oktober bis 1. November

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen

Schlagworte: #29.10.2025 #72.000 Menschen in Deutschland sind offiziell ohne Krankenversicherungsschutz #Aktuell #Die LINKE #Gesundheit #Gesundheitspolitik #Gesundheitstipps #Gesunheitsnews #Krankenversicherung #Krankenversicherungsschutz #Medizin #Nachrichten #News #Niemand darf ohne Krankenversicherung sein #Politik #Ratgeber #Sozialeinrichtungen #Soziales #Sozialpolitik

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com