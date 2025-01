In Gedenken an einen Visionär: Sven-Andre Damaschun wäre heute 57 geworden – Ein Leben für den Journalismus und die Musik

Heute wäre ein besonderer Tag. Am 10. Januar 2025 hätte unser lieber Freund, langjähriger Geschäftspartner und Gründer des Mittelrhein Tageblatts, Hessen Tageblatts und Franken Tageblatts, seinen 57. Geburtstag gefeiert. Sein Verlust am 31. Januar 2024 hinterließ eine schmerzliche Lücke in unseren Herzen und in der Welt des Journalismus. Doch sein Lebenswerk, seine Leidenschaft und seine Vision leben in unseren Erinnerungen und in seinen Schöpfungen weiter.

Ein Leben für den Journalismus

Er war ein Mann mit einer klaren Mission: Menschen zu informieren, aufzuklären und ihnen eine Stimme zu geben. Mit der Gründung seiner drei Nachrichtenmagazine schuf er nicht nur Plattformen für Nachrichten, sondern auch Räume für Geschichten, Meinungen und die Wahrheit. Seine unermüdliche Arbeit als Journalist und Verleger spiegelte seine Überzeugung wider, dass unabhängiger Journalismus ein Grundpfeiler der Demokratie ist.

Sein Schreibtisch war stets übersät mit Notizen, Artikeln und neuen Ideen. Kein Thema war ihm zu klein, keine Ungerechtigkeit zu unbedeutend, um nicht darüber zu berichten. Dabei legte er besonderen Wert auf Qualität und Authentizität, zwei Prinzipien, die er in jedem Beitrag, den er veröffentlichte, verkörperte.

Die Musik: Seine zweite große Leidenschaft

Neben seiner Arbeit im Journalismus hatte er eine zweite große Leidenschaft: die Musik. Sie war für ihn nicht nur ein Hobby, sondern eine Berufung. Als begnadeter Alleinunterhalter begeisterte er sein Publikum mit seinem Keyboard-Spiel in einem ganz besonderen und einzigartigen Stil, das sowohl Energie als auch Gefühl transportierte.

Seine musikalische Reise begann in einer Band, wo er mit Leidenschaft auftrat und die Kraft der Gemeinschaft in der Musik erlebte. Später widmete er sich zusätzlich der Produktion von Karaoke-Files, die noch heute Menschen weltweit Freude bereiten. Seine Arbeit in diesem Bereich war geprägt von Präzision und Kreativität – jedes Karaoke-File war ein kleines Meisterwerk.

Er schuf nicht nur Musik, sondern auch Erinnerungen. Seine Auftritte und seine Produktionen brachten Menschen zusammen, lösten Emotionen aus und hinterließen bleibende Eindrücke.

Ein Freund, ein Mentor, ein Vorbild

Für diejenigen, die das Glück hatten, ihn persönlich zu kennen, war er weit mehr als ein Journalist oder Musiker. Er war ein Freund, ein Mentor und eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Mit seinem Humor, seiner Lebensfreude und seiner Entschlossenheit hinterließ er Spuren in den Herzen aller, die ihm begegneten.

Wir erinnern uns an die langen Nächte voller Diskussionen, an die gemeinsamen Projekte und an die Momente, in denen er uns mit seinem Enthusiasmus angesteckt hat. Sein Glaube an das Gute im Menschen und an die Kraft, die jeder Einzelne in sich trägt, motiviert uns auch heute noch.

Sein Vermächtnis

Auch wenn er nicht mehr unter uns ist, lebt sein Werk weiter. Die Nachrichtenmagazine, die er ins Leben rief, sind Zeugnisse seiner Hingabe und seiner Vision. Sie tragen seine Handschrift und stehen als Symbol dafür, was ein einzelner Mensch mit Leidenschaft und Entschlossenheit erreichen kann.

Und auch die Musik, die er liebte und lebte, wird ihn immer mit uns verbinden. Seine Melodien und seine Produktionen sind wie ein Echo, das nie verklingt – eine Erinnerung an die vielen glücklichen Momente, die er uns schenkte.

Heute, an seinem Geburtstag, möchten wir ihm danken – für seine Freundschaft, seine unermüdliche Arbeit und die Erinnerungen, die er uns geschenkt hat.

Wir erheben unser Glas auf einen großartigen Menschen, der uns lehrte, immer für das einzustehen, woran wir glauben. Dein Erbe wird niemals vergessen werden.

Ruhe in Frieden, lieber Freund (hk).

Holger Korsten, Mittelrhein Tageblatt