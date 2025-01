Historische Ereignisse am 11. Januar

Historische Rückblicke vom 11. Januar: Ereignisse, die Geschichte schrieben

Am 11. Januar 2017 öffnete die Elbphilharmonie in Hamburg ihre Türen und setzte damit einen Meilenstein in der Kulturgeschichte Deutschlands. Als eines der bedeutendsten Gebäude moderner Architektur und Heimat weltberühmter Konzerte ist die Eröffnung ein Ereignis, das nicht nur lokal, sondern international Beachtung fand. Doch auch in den vergangenen Jahrhunderten bot dieses Datum zahlreiche geschichtsträchtige Ereignisse.

1569: Erste Lotterie in England

Am heutigen Tag begann der Losverkauf für die erste offizielle Lotterie in England. Das Glücksspiel fand westlich der St. Paul’s Cathedral in London statt und markierte den Start eines Trends, der bis heute fortbesteht.

1753: Grundstein für das British Museum gelegt

Der Wissenschaftler Sir Hans Sloane hinterließ nach seinem Tod eine umfangreiche Sammlung dem englischen Staat. Diese Schenkung bildete die Grundlage für das British Museum, eine der bedeutendsten Institutionen für Kultur und Geschichte weltweit.

1787: Entdeckung der Uranusmonde

Der Astronom Wilhelm Herschel entdeckte die beiden größten Monde des Planeten Uranus. Sein Sohn John Herschel benannte sie später Oberon und Titania – ein Meilenstein in der Erforschung unseres Sonnensystems.

1861: Alabama tritt aus den USA aus

Mit Alabama trat am 11. Januar 1861 der vierte Bundesstaat aus den Vereinigten Staaten aus. Einen Monat später schloss sich Alabama den Konföderierten Staaten an – ein bedeutender Schritt im Vorfeld des Amerikanischen Bürgerkriegs.

1908: Grand Canyon wird National Monument

US-Präsident Theodore Roosevelt erklärte das Gebiet um den Grand Canyon zum National Monument. Damit legte er den Grundstein für den Schutz einer der beeindruckendsten Naturstätten der Welt.

1911: Gedicht „Weltende“ veröffentlicht

In der Berliner Zeitschrift Der Demokrat erschien das Gedicht „Weltende“ von Jakob van Hoddis. Es gilt als eines der bedeutendsten Werke des Expressionismus.

1911: Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

In Berlin wurde die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründet, die später zur Max-Planck-Gesellschaft wurde. Sie setzte Maßstäbe in der Forschung und Wissenschaft.

1922: Durchbruch in der Medizin – Insulin

Frederick Banting und Charles Best gelang die erste erfolgreiche Behandlung eines Diabetikers mit Insulin. Dieser Durchbruch revolutionierte die Medizin und rettete Millionen Leben.

1935: Amelia Earhart fliegt allein über den Pazifik

Amelia Earhart wurde zur ersten Person, die allein von Honolulu nach Oakland flog. Ihr Erfolg schrieb Luftfahrtgeschichte und inspirierte Generationen.

1952: Gründung der EGKS ratifiziert

Der Deutsche Bundestag stimmte für die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Dieser Vertrag war ein wichtiger Schritt hin zur Europäischen Union.

1953: Erster Sieg bei der Vierschanzentournee

Josef Bradl aus Österreich gewann die erste Vierschanzentournee, ein Meilenstein im Skispringen. Der Wettbewerb entwickelte sich zur bedeutendsten Serie im Wintersport.

1986: Gateway Bridge eröffnet

Die Gateway Bridge in Brisbane, Australien, wurde eingeweiht. Zu ihrer Zeit war sie die längste Auslegerbrücke aus Stahlbeton weltweit.

2002: Merkel verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Beim sogenannten Wolfratshauser Frühstück verzichtete Angela Merkel auf die Kanzlerkandidatur zugunsten von Edmund Stoiber. Dieser Schritt prägte die politische Landschaft Deutschlands nachhaltig.

2017: Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg

Die Elbphilharmonie wurde eröffnet und beeindruckt seitdem mit ihrer Architektur und Akustik. Sie zählt heute zu den Wahrzeichen Hamburgs und Deutschlands.

Die Ereignisse des 11. Januar zeigen, wie vielfältig und prägend ein einzelnes Datum in der Geschichte sein kann.

