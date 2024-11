Insolvenz Confiserie Leysieffer: Nach 115 Jahren steht der Schokoladenhersteller nunmehr vor dem endgültigen Aus – Ein Ende der Tradition in Osnabrück

Insolvenz Confiserie Leysieffer, Osnabrück – Nach über einem Jahrhundert erfolgreicher Confiserie-Kunst ist für die Confiserie Leysieffer nun endgültig Schluss. Das Unternehmen aus Osnabrück, bekannt für seine feinen Schokoladenpralinen und Naschereien wie die berühmten „Himmlischen“, meldete zum dritten Mal Insolvenz an. Ein neuer Investor konnte nicht gefunden werden, weshalb das Unternehmen nun liquidiert wird. Damit endet eine Ära, die seit der Gründung 1909 fest mit Osnabrück und der deutschen Schokoladenherstellung verbunden war.

Kündigungen für 95 Mitarbeiter – Hoffnung auf Werksverkauf geplatzt

Die 95 Mitarbeiter haben ihre Kündigungen bereits erhalten, wie die Zeitung „Hase Post“ berichtet. Noch bis vor kurzem mussten sie zwei Monate auf ihre ausstehenden Löhne warten. Durch den Insolvenzantrag erhalten sie nun Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit, das ihre Gehälter für die kommenden drei Monate sichert.

Geplant war ein Werksverkauf, bei dem treue Kunden noch einmal die Möglichkeit haben sollten, die letzten Pralinen, Schokoladen und Marmeladen aus der traditionsreichen Produktion zu erwerben. Doch laut aktuellen Informationen wird es den angekündigten Verkauf in der Produktionsstätte an der Pagenstecherstraße 136 vorerst nicht geben. Stattdessen bleibt das Hauptgeschäft in der Osnabrücker Innenstadt geschlossen, und nur ein Zettel am Fenster erinnert an bessere Zeiten.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten und Corona-Folgen als Ursache

Bereits im Frühjahr 2020 hatte Leysieffer ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen und war im Zuge dessen verkauft worden. Doch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, kombiniert mit den steigenden Rohstoff- und Energiekosten, belasteten das Unternehmen weiter. 2022 musste erneut Insolvenz angemeldet werden, und nun, nach einem dritten Insolvenzantrag ist klar, dass keine Rettung in Sicht ist.

Mit der Liquidation von Leysieffer verliert Osnabrück einen wichtigen Arbeitgeber und ein Stück Tradition. Die Confiserie, die über Generationen hinweg Liebhaber hochwertiger Schokoladenprodukte begeisterte, wird künftig nur noch in der Erinnerung der Kunden und Mitarbeiter weiterleben (hk).