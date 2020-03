Jena – Coronavirus: Jenaer Familien durch Quarantäne unter Stress – Was tun?

Erstellt in

Jena (TH) – Die Familienberatung der Stadt Jena beantwortet unter der Nummer 03641 – 492833 (Hotline) montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr große und kleine Fragen rund um die Gestaltung des Familienalltags während der derzeitigen Krisensituation. An den Telefonen befinden sich Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen.

Ziele sind Beratung zur Gestaltung des Familienalltags (Gestaltung des Tagesablaufs, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten, Umgang mit Ängsten der Kinder) sowie lösungsorientierte Beratung bei Spannungen und Konfliktsituationen in der Familie.

In dringenden Fällen werden darüber hinaus auch weiterhin telefonisch Erziehungs- und Trennungs- bzw. Scheidungsberatung angeboten.

Sollten Ihnen Fälle von möglichen Kindeswohlgefährdungen bekannt werden oder sehen Sie sich selbst und Ihre Kinder in einer solchen Notsituation, so wenden Sie sich bitte an den Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes (montags bis donnerstags 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags bis 13:00 Uhr) unter der Telefonnummer 03641-492711 bzw. die E-Mail-Adresse asd@jena.de.

