Abfallratgeber der Stadtbildpflege Kaiserslautern.

Kaiserslautern – Auch 2021 hat die Stadtbildpflege Kaiserslautern eine englische Abfallbroschüre veröffentlicht. Im „Garbage Guide for the City of Kaiserslautern“ erhalten englischsprechende Mitbürgerinnen und Mitbürger auf insgesamt 32 Seiten Informationen über Vermeidung, Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

In der praktischen DINA5-Broschüre sind beispielsweise die Anschriften und Öffnungszeiten der städtischen Wertstoffhöfe, die Standorte und Termine der Schadstoffsammlung sowie Details rund um den Abholservice für Sperrmüll, Elektrogroßgeräte und Altmetall angegeben. Außerdem bietet die Broschüre eine Übersicht zur richtigen Abfalltrennung.

Der „Garbage Guide for the City of Kaiserslautern“ liegt bei den städtischen Wertstoffhöfen, im Rathaus und bei den Stadtwerken Kaiserslautern zur Mitnahme aus. Der Abfallratgeber kann auch auf der Homepage der Stadtbildpflege heruntergeladen werden.

Garbage Guide for the City of Kaiserslautern 2021 – Garbage Guide published by Stadtbildpflege Kaiserslautern

In 2021, as in previous years, Stadtbildpflege Kaiserslautern (City Image Maintenance) has published an English version of the Garbage Guide. The Garbage Guide for the City of Kaiserslautern provides English-speaking fellow citizens with a 32-page overview on waste prevention, reuse, recycling and disposal.

This practical guide in DIN A5 format contains, for example, addresses and opening hours of the urban recycling centers, locations and schedules for hazardous waste collection as well as information on the pickup of bulk waste, electrical appliances and scrap metal. In addition, the brochure details how to separate waste properly.

The Garbage Guide for the City of Kaiserslautern is available for free at the urban recycling centers, at the City Hall and at the public utility company Stadtwerke Kaiserslautern. Alternatively, it can be downloaded from the Stadtbildpflege website.

____________________________________________

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Büro des Oberbürgermeisters

– Pressestelle –

Willy-Brandt-Platz 1

67657 Kaiserslautern