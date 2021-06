Koblenz – Seit dieser Woche läuft sie, die Ausstellung des digitalen Impfnachweises. Neben dem klassischen, gelben Impfausweis bietet er nunmehr eine weitere Möglichkeit, um seine vollständige Corona-Schutzimpfung beispielsweise in Restaurants oder am Flughafen nachzuweisen.

Seit, Mittwoch, 16. Juni, bekommen nunmehr auch alle Impflinge, die ab diesem Tag ihre zweite Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum in der CGM Arena erhalten, ihren QR-Code direkt vor Ort sowie per E-Mail. Die entsprechende Technik hierfür wurde nunmehr freigeschaltet.

Alle Personen, die vor dem 16. Juni ihre vollständige Impfung im Impfzentrum erhalten haben, brauchen sich nicht um einen QR-Code zu kümmern. Sie erhalten automatisch per Post vom Land den entsprechenden QR-Code per Post und da, wo möglich, auch per E-Mail zugestellt. Damit kann dann, wenn der Code abgescannt wird, der digitale Impfnachweis im Smartphone zum Beispiel in der CovPass-App oder der Corona-Warn-App hinterlegt werden. Der automatisierte Versand soll nach Angaben des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit spätestens in zwei Wochen starten. Das Impfzentrum Koblenz selbst stellt nachträglich keine digitalen Impfnachweise mehr aus, so dass es sich nicht lohnt, dort noch einmal nach erfolgter vollständiger Impfung vorstellig zu werden, wie der Koblenzer Impfkoordinator Olav Kullak betont.

Personen, die beispielsweise in Hausarztpraxen oder Krankenhäusern geimpft wurde, werden gebeten, entweder direkt dort nachzufragen, ob die jeweiligen Stellen den digitalen Impfnachweis ausstellen, oder sich direkt, wenn sie vollständig gegen Corona geimpft sind, einen entsprechenden QR-Code in einer Apotheke ausstellen zu lassen. Welche Apotheken in Koblenz und der Region die Nachweise ausstellen, ist unter www.mein-apothekenmanager.de ersichtlich.

