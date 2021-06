Die Mehrzeit wird für einen ausgiebigen Morgen mit der Familie genutzt.

Oberschönegg (NI) – Das Frühstück gehört für die Mehrzahl der Deutschen wieder zum Alltag. Während es unter der Woche schneller gehen muss, wird sich gerade am Wochenende wieder mehr Zeit für das Frühstück im Kreise der Liebsten gelassen. Dies ergab eine Umfrage von Almighurt von der Familien-Molkerei Ehrmann.[1] 82 Prozent der Befragten gaben an, dass sie unter der Woche zwischen 15 und 30 Minuten frühstücken. Am Wochenende dagegen nehmen sich 83 Prozent der Befragten mehr als 30 Minuten Zeit am Frühstückstisch. Vor allem Home-Office, die Kinderbetreuung zuhause oder das Homeschooling führen zur Aufwertung der wichtigsten Mahlzeit am Morgen. Zwei Drittel frühstücken sogar 30 bis 45 Minuten gemeinsam mit der Familie.

Auf dem Tisch steht dabei eine große Vielfalt an Lebensmitteln. Neben Klassikern wie Brötchen oder Müsli isst jeder dritte Befragte Natur- und jeder fünfte einen Fruchtjoghurt zum Frühstück. Bei Kindern ist der Fruchtjoghurt sogar die Nummer Eins. Besonders beliebt sind die Sorten Himbeere, Heidelbeere und Kirsche. Die beerigen Fruchtsorten von Almighurt verleihen dem Frühstück neben den Klassikern wie Erdbeere oder Pfirsich-Maracuja nochmal mehr einen saisonalen Frische-Touch. Weitere Informationen zu Almighurt und der Familien-Molkerei Ehrmann finden Sie auf www.ehrmann.de.

Schon längst gibt es nicht mehr nur das belegte Butterbrot. Frische Pancakes mit beerigem Joghurt-Topping, Power-Müsli verfeinert mit dem Lieblingsjoghurt oder fluffige Himbeer-Joghurt-Muffins – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aber auch der klassische Fruchtjoghurt darf vor allem bei Kindern und Jugendlichen nicht auf dem Frühstückstisch fehlen. Hier gaben 53 Prozent der befragten Eltern an, dass Ihre Kinder am liebsten einen Fruchtjoghurt am Morgen essen. Die beliebte Kombination von Haferflocken und Joghurt zum Frühstück wird dank der vielfältigen Geschmacksrichtungen von Almighurt auch nie langweilig: egal ob mit Kiwi-Stachelbeere, Kirsche, Heidelbeere oder mit Pfirsich-Maracuja.

Corona beeinflusst auch das Frühstücksverhalten

In der Pandemie hat sich das Frühstücksverhalten der Deutschen verändert. Noch vor der Pandemie ermittelten die Marktforscher der Nürnberger GfK in der Studie Consumers‘ Choice ’15, dass nur rund die Hälfte der 30- bis 39-Jährigen unter der Woche zu Hause frühstückt, Tendenz sinkend.[2] Pandemiebedingt hat sich nun bei einem Viertel der Befragten das Frühstücksverhalten verändert. 58 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mehr Zeit zum Frühstücken haben und 40 Prozent frühstücken häufiger mit Partner und Familie. Die Hauptgründe hierfür sind das Home-Office mit 34 Prozent und die Kinderbetreuung (22 Prozent) sowie das Homeschooling (21 Prozent).

„Die Deutschen nehmen sich wieder mehr Zeit zum Frühstücken. Beispielsweise durch das Homeoffice hat insbesondere das Frühstück an Bedeutung gewonnen und wurde wieder intensiver zelebriert“, erklärt Mona Fiebiger, Frühstücksexpertin und Markenverantwortliche von Almighurt bei der Familien-Molkerei Ehrmann. „Dies spiegelt auch die neue größere Vielfalt auf dem Frühstückstisch wider“, so Mona Fiebiger weiter. „Neben einem fruchtigen Frühstück darf es für die Deutschen vor allem auch mal süß sein. Jeder Zweite greift dazu auf Honig als Süßungsmittel in seinem Joghurt zurück. Bei Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren ist vor allem der Lieblingsjoghurt aus dem praktischen „Quetschbeutel“ sehr beliebt, insbesondere auch wenn es mal schnell gehen muss oder für unterwegs.“

Wer hat den schönsten Frühstückstisch?

Um auch noch den letzten Frühstücksmuffel zu motivieren, sich an ein ausgewogenes Frühstück zu wagen, macht Almighurt sich im Juli auf die Suche nach dem schönsten Frühstückstisch. Die Foto-Challenge findet unter dem Motto #Frühstücksvielfalt in den Sozialen Medien statt. Fotos können vom 28. Juni bis zum 18. Juli 2021 eingereicht werden. Im Anschluss gibt es unter allen eingereichten Bildern ein öffentliches Voting. Der schönste Frühstückstisch gewinnt einen Hotelaufenthalt im 5 Sterne superior PARKHOTEL EGERNER HÖFE für 2 Personen am schönen Tegernsee.

