Koblenz – ÖPNV: Infolge anhaltender Niederschläge ist die Hochwassersituation an Rhein und Mosel in Koblenz eingetreten. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe setzen bereits Maßnahmen für den Bus-Linienverkehr in den betroffenen Stadtteilen um.

Linie 3/13 Koblenz-Güls

Da die Bundesstraße B416 im Bereich Koblenz-Güls aufgrund des Hochwassers nicht mehr befahrbar ist, müssen die Omnibusse der Linien 3/13 in Koblenz-Güls umorganisiert werden. Die Omnibusse der Linien 3 und 13 fahren wie üblich vom Koblenzer Hauptbahnhof in Richtung Koblenz-Güls. Von hier aus fahren die Omnibusse nur bis zu einem Wendepunkt, zur verlegten Haltestelle In der Laach (Autohaus), und zurück.

Vom Wendebereich In der Laach fährt ein Shuttlebus (Kleinbus) über die Haltestelle Güls Bf/Alte Schule über den Linienweg zu den Linienendpunkten Güls-Bisholder sowie Güls Kapelle und wieder zurück. Die Omnibusse der Linien 3 und 13 verkehren zu den üblichen Zeiten. Der Shuttlebus fährt von Montag bis Samstag zwischen 6:00 Uhr und 19:00 Uhr, sonntags von 8:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Da der Shuttlebus (Kleinbus) nur eine begrenzte Kapazität hat, kann es während der Verkehrsspitze zu Engpässen kommen. Die Haltestelle der Linie 3/13 in Koblenz-Güls (In der Laach) wurde so gewählt, dass diese bei Kapazitätsengpässen oder außerhalb der Bedienzeit des Shuttlebusses fußläufig erreicht werden kann. Die Haltestellen Überm Rath und Moselbrücke werden nicht angedient.

Linie 6 Koblenz-Moselweiß/Lay

Sobald die B49 in Koblenz-Lay nicht mehr befahrbar ist, dies wird am Abend des 04.02.2021 erwartet, endet die Linie 6 in den Abendstunden an der Haltestelle Gülser Brücke.

Linie 8 Bendorf – Vallendar – Koblenz

Die Omnibusse fahren von Bendorf nach Vallendar, Haltestelle Feuerwehr, und von dort über die Autobahn A48 sowie über die Bundesstraße B9 nach Koblenz. Hier werden die Haltestellen Zentralplatz/Forum bis Hauptbahnhof angefahren.

Ein zusätzlicher Omnibus verkehrt montags bis samstags von 6:00 Uhr bis 18:30 Uhr und sonntags von 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem üblichen Linienweg zwischen Vallendar, Haltestelle Rheinauf, und Koblenz Hauptbahnhof.

Linie 8 Koblenz – Vallendar – Bendorf

Die Linienführung von Koblenz nach Bendorf erfolgt analog der Linienführung Richtung Koblenz.

Weitere Maßnahmen werden situationsbedingt umgesetzt.

Stadt Koblenz