Koblenz – ÖPNV: Neue Verkaufsstellen der koveb in Moselweiß und Asterstein

Koblenz – ÖPNV: Gute Nachrichten für die Fahrgäste der koveb in Moselweiß und Asterstein: Am Montag, 02.11.2020, eröffnet die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH zwei neue Verkaufsstellen in diesen Stadtteilen. Bei Daniel Kohlers Quads am Eck in Moselweiß und bei Kioskbetriebe Groß am Asterstein sind zukünftig Fahrscheine (ausgenommen Einzelfahrscheine) und eTickets der koveb sowie Informationsmaterialien erhältlich.

„Mit den beiden neuen Verkaufsstellen können wir unseren Fahrgästen eine noch bessere Infrastruktur zum Ticketkauf bieten“, freut sich koveb-Geschäftsführer Hansjörg Kunz über die neuen Partner. „Zudem starten mit dem Fahrplanwechsel am 13.12.2020 die beiden neuen Linien 26 und 29 auf der rechten Rheinseite, daher ist eine Verkaufsstelle vor Ort besonders vorteilhaft.“ Zusätzlich zu den bekannten Verkaufsstellen, dem Bus-Infozentrum Löhr-Center, der Koblenz Touristik im Forum Confluentes, dem Kiosk Wallersheim – Joachim Lieser und Lehrmittel Köhler auf der Karthause ist mit den neuen beiden Verkaufsstellen der Ticketkauf nicht nur im Koblenzer Stadtzentrum, sondern in insgesamt vier Stadtteilen möglich.

Alle koveb-Verkaufsstellen auf einen Blick:

* Bus-Infozentrum Löhr-Center, Hohenfelder Straße 20, 56068 Koblenz

* Koblenz Touristik, Forum Confluentes, Zentralplatz 1, 56068 Koblenz

* Kiosk Wallersheim – Joachim Lieser, Büngertsweg 101, 56070 Koblenz

* Daniel Kohlers Quads am Eck, Koblenzer Str. 68, 56073 Koblenz

* Lehrmittel Köhler, Potsdamer Straße 11, 56075 Koblenz

* Kioskbetriebe Groß, Fritz-von-Unruh-Str. 1, 56077 Koblenz

Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie auf www.koveb.de.

***

Stadt Koblenz