Koblenz – Toller Lesesommer in der StadtBibliothek Koblenz

Koblenz – Am 22. August endete der diesjährige Lesesommer-Club. Die StadtBibliothek konnte die großartige Zahl von 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbuchen.

Insgesamt wurden rekordverdächtige 7.200 Bücher geschmökert. 620 Kinder schafften es, drei oder mehr Bücher zu lesen und erhielten eine Urkunde über ihre erfolgreiche Teilnahme.

Wegen der Corona-Auflagen konnten in diesem Jahr keine Abschlusspartys stattfinden. Dennoch wurden aber wie immer natürlich tolle Preise verlost und die Gewinner per Post benachrichtigt. Glückliche Gewinner der Hauptpreise, zweier Nintendo Switch Lite, wurden in diesem Jahr Lea Hermann und Ryan Justus.

Beide erhielten ihre Gewinne in der StadtBibliothek vom Bibliotheksteam.

Stadt Koblenz