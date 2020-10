Koblenz – Update 30.10.2020: Corona-Hotline auch an diesem Wochenende erreichbar

Koblenz – Update 30.10.2020: Die Corona-Hotline der Stadt Koblenz ist normalerweise von 9 bis 13 Uhr zu erreichen.

Da in den letzten Tagen ein gesteigerter Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger festzustellen war, bietet die Hotline an diesem Wochenende einen zusätzlichen Service an: Sie ist unter der Rufnummer 0261 129-6655 am Samstag, 31. Oktober, und Sonntag, 1. November, ebenfalls von 9 bis 13 Uhr besetzt.

Stadt Koblenz