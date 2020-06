Koblenz – Verkehr: Vollsperrung der Rübenacher Straße in der Zeit vom 17. Juni bis 30. Juni

Koblenz – Verkehr: Das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz teilt mit, dass in der Zeit vom 17. Juni bis 30. Juni 2020 die Rübenacher Straße zwischen der Einmündung „In der Wegelänge“ und „Im Acker“ für jeglichen Kraftfahrzeugverkehr in beiden Richtungen gesperrt werden muss. Die örtliche Umleitung erfolgt über den Kreisverkehr an der Pfaffengasse – Im Metternicher Feld – Bubenheimer Weg bzw. entgegengesetzt.

Grund für die Vollsperrung ist die Fertigstellung der Anschlussäste der neuen L52 sowie die Erneuerung der Asphaltfahrbahn in der Rübenacher Straße einschl. der Fahrbahnmarkierung.

Die Fertigstellung des Knotenpunktes an der Rübenacher Straße ist der letzte Teilabschnitt der Großmaßnahme „L 52 Nordentlastung Koblenz“, welche über viereinhalb Jahre hinweg in insgesamt vier Bauabschnitten gemeinsam von Landesbetrieb Mobilität und Stadt Koblenz umgesetzt wurde. Mit Beendigung dieser Arbeiten ist das Projekt sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen erfolgreich abgeschlossen.

In diesem Knotenpunkt wird zum einen die L52 über zwei zusätzliche Rampen an die Rübenacher Straße angeschlossen. Gleichzeitig erfolgt auf der Rübenacher Straße eine Neuordnung der Verkehrsbeziehungen. So ist die L52 in Fahrtrichtung Güls zukünftig über eine Linksabbiegespur auf der Brücke zu erreichen.

Auch für Fußgänger bringen diese letzten Arbeiten einige Verbesserungen mit sich. So sind nunmehr alle Laufbeziehungen durch neue Fußgängerampeln gesichert und barrierefrei ausgebaut, d. h. mit entsprechenden Bordsteinabsenkungen für gehbehinderte und taktilen Leiteinrichtungen für sehbeeinträchtigte Menschen ausgestattet. Zusätzlich hat die Querung der Rübenacher Straße eine Mittelinsel erhalten.

Weiterhin wurden im Rahmen dieses Teilbauabschnittes die Abdichtung und der Fahrbahnbelag des Brückenbauwerkes sowie in angrenzenden Bereichen die Asphaltdeckschicht der Rübenacher Straße erneuert. Schlussendlich hat der gesamte Knotenpunkt eine neue Straßenbeleuchtung erhalten.

Das Tiefbauamt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

