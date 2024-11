L-Arginin und L-Citrullin: Natürliche Unterstützung für die Herz-Kreislauf-Gesundheit

Posted in

Die Aminosäuren L-Arginin und L-Citrullin haben in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit als natürliche Mittel zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Gesundheit erhalten. Ihre gefäßerweiternden Eigenschaften bieten insbesondere für Menschen mit Bluthochdruck (Hypertonie) vielversprechende Vorteile.

Wirkmechanismus von L-Arginin und L-Citrullin

L-Arginin dient im Körper als Vorstufe für die Synthese von Stickstoffmonoxid (NO), einem Molekül, das eine entscheidende Rolle bei der Entspannung und Erweiterung der Blutgefäße spielt. Durch die erhöhte NO-Produktion kann der Gefäßtonus reduziert werden, was zu einer Senkung des Blutdrucks führt. L-Citrullin wird im Körper zu L-Arginin metabolisiert und erhöht somit indirekt die NO-Produktion. Interessanterweise zeigt L-Citrullin eine höhere orale Bioverfügbarkeit als L-Arginin, da es nicht direkt von der Arginase in der Leber abgebaut wird. Dies führt zu einer nachhaltigeren Erhöhung der L-Arginin-Plasmaspiegel (Thieme Connect).

Klinische Evidenz

Mehrere Studien haben die blutdrucksenkenden Effekte von L-Arginin untersucht. Eine Metaanalyse von 11 randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien ergab, dass die orale Supplementierung von L-Arginin sowohl den systolischen als auch den diastolischen Blutdruck signifikant senken kann (Pharmazeutische Zeitung).

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Kombination von L-Arginin mit L-Citrullin effektiver ist als die alleinige Gabe von L-Arginin. L-Citrullin erhöht die L-Arginin-Blutspiegel, indem es in den Nieren zu L-Arginin umgewandelt wird, was zu einer verlängerten Steigerung der L-Arginin-Konzentration im Blutplasma führt.

Anwendungsgebiete

Bluthochdruck: Durch die gefäßerweiternde Wirkung von NO können L-Arginin und L-Citrullin zur Senkung des Blutdrucks beitragen.

Durch die gefäßerweiternde Wirkung von NO können L-Arginin und L-Citrullin zur Senkung des Blutdrucks beitragen. Arteriosklerose: Die Verbesserung der Endothelfunktion durch erhöhte NO-Produktion kann das Fortschreiten der Arteriosklerose verlangsamen.

Die Verbesserung der Endothelfunktion durch erhöhte NO-Produktion kann das Fortschreiten der Arteriosklerose verlangsamen. Erektile Dysfunktion: Eine verbesserte Durchblutung kann positive Effekte auf die erektile Funktion haben.

Dosierung und Einnahme

Die optimale Dosierung von L-Arginin und L-Citrullin° kann je nach individuellem Bedarf variieren. In Studien wurden häufig Dosierungen von 2 bis 6 g L-Arginin pro Tag verwendet. Bei der Kombination mit L-Citrullin kann ein Verhältnis von 1:1 oder 1:0,5 sinnvoll sein. Es wird empfohlen, die Einnahme mit einem Arzt abzusprechen, insbesondere bei gleichzeitiger Einnahme von blutdrucksenkenden Medikamenten.

Sicherheit und Nebenwirkungen

L-Arginin und L-Citrullin gelten in den empfohlenen Dosierungen als sicher. Mögliche Nebenwirkungen können gastrointestinale Beschwerden wie Durchfall oder Blähungen sein. Bei Personen mit bestimmten Erkrankungen, wie z. B. Herpesinfektionen, sollte Vorsicht geboten sein, da L-Arginin das Wachstum des Virus fördern kann.

Fazit zu L-Arginin und L-Citrullin

L-Arginin und L-Citrullin bieten durch ihre gefäßerweiternden Eigenschaften eine natürliche Unterstützung für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Insbesondere bei Bluthochdruck können sie eine sinnvolle Ergänzung zu konventionellen Therapien darstellen. Es ist jedoch wichtig, die Einnahme mit einem Arzt zu besprechen und auf die individuelle Verträglichkeit zu achten (hk).

