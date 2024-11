POL-OS: Bramsche/BAB1: Mehrstündige Sperrung der A1 in Fahrtrichtung Bremen nach LKW-Brand

Posted in

Mehrstündige Sperrung der A1 in Fahrtrichtung Bremen nach LKW-Brand, Osnabrück (ots) – In der Nacht zu Donnerstag befuhr ein 62-Jähriger mit seinem LKW inklusive Anhänger gegen 02:00 Uhr die A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Aufgrund eines Reifenplatzers an der Zugmaschine kam das Gespann zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Betonleitwand. Im Anschluss fing der LKW Feuer.

Der 62-jährige LKW-Fahrer konnte sich glücklicherweise unbeschadete aus dem Fahrzeug begeben.

Der Feuerwehr gelang es schließlich den Vollbrand zu löschen.

Aufgrund der Lösch-, Reinigungs- und Bergungsarbeiten wurde die A1 kurze Zeit später in Richtung Bremen gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis ca. 10:00 Uhr an.