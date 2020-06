Landeshauptstadt Magdeburg – Makarenkoschule ab heute geschlossen

Erstellt in

Förderschule im Olvenstedter Scheid von Coronafall betroffen.

Magdenburg (ST) – Das Gesundheitsamt Magdeburg hat am Abend eine weitere Schulschließung veranlassen müssen. Grund ist ein Covid-19-Fall in der Makarenkoschule im Stadtteil Neu Olvenstedt. Weil der betroffene Pädagoge in den vergangenen Tagen Kontakt zum gesamten Kollegium, etlichen Schüler*innen sowie weiteren Schulangestellten hatte, wurde die Schließung angeordnet. Sie gilt ab heute (17. Juni) für die kommenden 14 Tage.

Das Gesundheitsamt wird morgen weiter Kontaktpersonen ermitteln und die notwendigen Quarantäneverfügungen anordnen. Die Eltern werden über einen Notfallplan der Schule informiert. Eine Notbetreuung ist derzeit nicht möglich, da noch unklar ist, wie viele Personen sich angesteckt haben könnten.

