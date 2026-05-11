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Loreley Touristik: Pannenhilfe mit Rheinblick – Neue ADAC-Radservice-Station an der Loreley

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Loreley Touristik Pannenhilfe mit Rheinblick - Neue ADAC-Radservice-Station an der Loreley
Loreley Touristik: Freuen sich über die neue ADAC-Radservice-Station an der Loreley: v. l.: Christian Schmidt (ADAC Mittelrhein), Selina Kohlhaas (ADAC Mittelrhein), Yvonne Stukenbrok-Grede (Loreley Touristik), Ulrike Dallmann (Loreley Touristik) © Christian Schmidt/ADAC Mittelrhein

Loreley Touristik: Pannenhilfe mit RheinblickNeue ADAC-Radservice-Station an der LoreleyBornich, Mai 2026. Die Loreley Touristik GmbH hat gemeinsam mit dem ADAC Mittelrhein auf dem Loreley-Felsen eine neue Radservice-Station in Betrieb genommen: Kleinere Reparaturen am Fahrrad (sowie an Kinderwagen, Skateboards oder Rollstühlen) können hier mit hochwertigen Werkzeugen einfach und unkompliziert, rund um die Uhr und ganz ohne ADAC-Mitgliedschaft vorgenommen werden. Die Reparatursäule befindet sich in der Nähe der Tourist-Information und ist eine von inzwischen 33 ADAC-Radservice-Stationen in Rheinland-Pfalz. „Der Loreleyfelsen gehört zu den beliebtesten Touristenzielen Deutschlands und zieht auch viele Radfahrerinnen und Radfahrer an“, sagt Ullrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Touristik GmbH. „Der Legende nach sollen an diesem mystischen Ort einst Bootsfahrer gestrandet sein. Mit der neuen Radservice-Station sorgen wir dafür, dass alle, die den Loreleyfelsen mit dem Rad erkunden möchten, künftig immer sicher weiterkommen.“

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Tourismus auf zwei Rädern: Nachhaltigkeit in der Region fördern

Ob platte Reifen, lockere Schrauben oder falsch eingestellte Sättel: mit der Ausstattung aus Aufhängevorrichtung, Luftpumpe und gängigen Werkzeugen wie Reifenhebern, Schraubendrehern, Rollgabelschlüssel und Inbus-Multitool erledigen Radfahrerinnen und Radfahrer mit einer kleineren oder größeren Panne kleine Arbeiten direkt vor Ort. Ein QR-Code an der Station liefert zudem kurze Anleitungen und Erklärvideos, sodass sich jede und jeder selbst schnell und unkompliziert helfen kann. „Wir sind stolz, den Radverkehr in der Region zu unterstützen und so einen praktischen Beitrag zum nachhaltigen Tourismus im Oberen Mittelrheintal zu leisten. Unser Ziel ist, dass alle Gäste die Schönheit der Landschaft entspannt genießen können, ohne unliebsame Unterbrechungen auf ihrer Tour“, so Dallmann weiter.

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Bild & Text: Loreley Touristik GmbH

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