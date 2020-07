Lübeck – Umwelt: Wieder ungetrübte Badefreuden am Kleinen See!

Badeverbot an der Wakenitz-Badestelle aufgehoben – Wasser ist wieder algenfrei.

Lübeck (SH) – Umwelt: Das Wasser rund um die Wakenitz-Badestelle Kleiner See ist wieder algenfrei – damit steht uneingeschränkten Badefreuden nichts mehr im Wege! Aufgrund der heutigen Nachkontrolle konnte das Badeverbot aufgehoben werden. Auch eine Warnung ist nicht mehr notwendig.

Nähere Informationen zur Badewasserqualität in Lübeck und den offiziellen Badestellen sind online abrufbar unter www.luebeck.de/baden oder können per E-Mail an unv@luebeck.de und dem Servicetelefon unter der Rufnummer (0451) 115 erfragt werden.

