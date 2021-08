Mainz – Halbzeit: Club-Urlaub mit Lesemonstern – Der 14. Lesesommer geht in die zweite Hälfte!

Mainz – (rap). Der Lesesommer erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit: Rund 300 Kinder und Jugendliche aus Mainz und Umgebung nehmen bislang an dem diesjährigem Lesesommer 2021 in der Öffentlichen Bücherei – Anna Seghers teil, 215 Teilnehmer:innen sind zum ersten Mal dabei. Zur Halbzeit liegen die Mädchen beim Lesen leicht in Führung, die Jungs mit derzeit 43% dicht dahinter.

Kulturdezernentin Marianne Grosse ist begeistert: „Die Zwischenbilanz des Lesesommers zeigt, wie viele fleißige ,Lesemonster‘ wir in Mainz und Rheinhessen haben und wie wichtig dieses Angebot ist. Es ist eine Freude zu sehen, dass sich unsere Jüngsten in der Bücherei den Lesestoff für die Ferien gleich stapelweise besorgen.“

Spaß am Lesen schaffen dieses Jahr rund 800 interessante und spannende Lesesommerbücher. Die Auswahl ist vielfältig. Sie beginnt bei witzigen Erstlesegeschichten und geht über interessante Sachbücher bis hin zu spannenden Jugendromanen. Hier ist für jede:n etwas dabei!

Insgesamt wurden bereits rund 740 Bücher gelesen und es werden sicherlich noch viele mehr, denn die jungen Leser:innen sind mit viel Lust am Lesen dabei. Zudem freut sich die Öffentliche Bücherei auf alle Begeisterten, die noch mitmachen wollen!

Auch in diesem Jahr wird der Lesesommer durch eine großzügige Spende der Mainzer Bibliotheksgesellschaft e.V. unterstützt. Für alle, die drei oder mehr Bücher gelesen haben, gibt es eine Urkunde und zudem noch tolle Preise zu gewinnen. Buchgutscheine, Eintrittskarten für Minigolf, Museen, Tiergarten, Alpakahof sowie Fanartikel von Mainz 05 und weitere tolle Preise erwarten die jungen Leser:innen. Dieses Jahr werden darüber hinaus die „monstermäßig“ schönsten Bilder zum gelesenen Lieblingsbuch mit Sonderpreisen belohnt.

Der Lesesommer dauert noch bis zum 4. September 2021. Anmelden können sich alle zwischen 6 und 16 Jahren in der Zentralen Kinderbücherei, Bonifaziustürme:

Dienstag, Mittwoch und Freitag 10.00 – 18.00 Uhr,

Donnerstag 10.00 – 19.00 Uhr und

samstags von 10.00 – 13.00 Uhr.

Dies gilt auch für die Stadtteilbücherei Gonsenheim, Maler-Becker Straße 1 (montags und donnerstags von 15.00 Uhr – 18:30 Uhr sowie samstags von 10:00 bis 12:30 Uhr).

Weitere Informationen zum Lesesommer unter:

www.lesesommer.de und www.bibliothek.mainz.de.

