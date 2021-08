Neuwied – Bereits am Samstag, den 07.08.2021, wurde in der Zeit zwischen 23:30 bis 00:00 Uhr ein Spaziergänger in dem Park an der Abtei Rommersdorf an der Straße Hinter den Weihern/Stiftsstraße von einer unbekannten Person niedergeschlagen und ausgeraubt.

Die Person konnte unerkannt flüchten.

Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen, Fahrzeugen oder Wahrnehmungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter Tel. 02631/878-0 oder per mail E-Mail kineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein