Mainz – Verkehr: (rap) Ab Montag, 25. Januar bis ca. Anfang März 2021 finden im Bereich von der Agentur für Arbeit an der Ecke Saarstraße, am Hauptfriedhof vorbei in Richtung Zahlbacher Steig Breitbandkabelverlegungen von den Mainzer Netzen statt. Grund dafür ist eine bessere Internetanbindung für die Grundschule Am Wildgraben 29. Diese Maßnahme wird abschnittsweise umgesetzt.

Zur Aufrechthaltung des Verkehrs müssen in den jeweiligen Bereichen Parkplätze gesperrt werden um den Verkehr darüber zu führen. Für den gesamten Zeitraum wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Kurz vor der Zufahrt zum Hauptfriedhof wird der Radfahrstreifen abschnittsweise zum Befahren mit Kfz freigegeben.

Auto- und Radfahrende werden in dieser Zeit gemeinsam die Straße nutzen und mittels Markierungen und Beschilderungen einspurig an den Baufeldern in Richtung Bretzenheim vorbei geführt. Auf dem gesamten Streckenabschnitt wird es ein Überholverbot einspuriger Fahrzeuge geben. Dies bedeutet, dass Fahrzeuge wie beispielsweise Fahrräder, E-Roller usw. nicht überholt werden dürfen, da der Mindestabstand beim Überholen von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Zudem wird es eine Bauphase geben, in der es zu einer Sperrung der Gleisüberfahrt Xaveriusweg und eine weitere Sperrung der Gleisüberfahrt zum Hauptfriedhof umgesetzt wird. In diesen Phasen werden Autos, die aus Bretzenheim kommen und in den Xaveriusweg bzw zum Hauptfriedhof wollen über die Binger Straße – Am Linsenberg – Römerwall – Binger Straße – Untere Zahlbacher umgeleitet.

Fußgängerinnen und Fußgänger können beide Gleisüberfahrten durchgehend queren. Radfahrende nutzen für das Linksabbiegen die Fußverkehrsquerung.

