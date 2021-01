Mainz – Verkehr: (rap) Von Monat, 25.01. bis zum 11.02.2021 finden in der Gärtnergasse Kabelverlegungsarbeiten durch die Firma 1&1 Versatel statt.

Dafür müssen der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn in Richtung Kaiserstraße abschnittsweise gesperrt werden. Fußgängerinnen und Fußgänger werden mittels markierten Fußgängerüberwegen auf die andere Straßenseite geleitet.

In diesem Zeitraum wird die Gärtnergasse zur Einbahnstraße in Richtung Große Bleiche. Radfahrende in Richtung Große Bleiche fahren wie gehabt auf dem Radschutzstreifen. In entgegengesetzter Richtung wird ein weiterer Schutzstreifen an dem jeweiligen Baufeld vorbei markiert, so dass das Befahren der Gärtnergasse bis zur Kaiserstraße für Radfahrende sicher gewährleistet ist.

Die Umleitung für den Kfz-Verkehr führt dann über die Große Bleiche – Binger Straße – Parcusstraße – Gärtnergasse.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Marc André Glöckner, Abteilungsleiter und Pressesprecher der Landeshauptstadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz