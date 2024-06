POL-PDLD: Mit 1,75 Promille auf einem Parkplatz in Maikammer unterwegs

Posted in

Maikammer (ots) – Am Samstag, den 22.06.2024 um ca. 14:05 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben über einen Mann in Kenntnis gesetzt, welcher bereits in der Vergangenheit des Öfteren mit seinem PKW alkoholisiert auf dem Parkplatz eines Selbstbedienungsladens unterwegs war.

Der Fahrer konnte auf dem Parkplatz angetroffen werden.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest konnten stolze 1,75 Promille festgestellt werden. Auf Grund dessen wurde dem 59-jährigen Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem muss sich dieser nun einer Trunkenheit im Verkehr verantworten.