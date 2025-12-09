Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Moderne Seestadt Bremerhaven: Tourismuskonzept 2030 verabschiedet

Moderne Seestadt Bremerhaven: Tourismuskonzept 2030 verabschiedet – Der Tourismus ist in Bremerhaven mit 272,7 Millionen Euro Jahresumsatz ein wichtiger Wirtschaftszweig. Wie dieser gestärkt und resilient aufgestellt werden kann, beantwortet jetzt die Fortschreibung des Tourismuskonzeptes 2030, die im Auftrag des Referats für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Erlebnis Bremerhaven GmbH durch das Büro dwif-Consulting erstellt  und am Dienstag, dem 9. Dezember 2025 im Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt beschlossen wurde. „Die Fortschreibung des Tourismuskonzeptes 2030 ist ein wichtiger Wegweiser für alle im Tourismus handelnden Akteure “, fasst Oberbürgermeister Melf Grantz zusammen.

Die Weiterentwicklung erfolgte unter Beteiligung der touristischen Stakeholder aus Bremerhaven, Bremen und der Destination Nordsee (TANO). Der Prozess startete im März 2025 mit einer breit angelegten Online-Befragung der Stakeholder und Analyse der Ist-Situation, aus der in den kommenden Monaten bis September 2025 eine Strategie erarbeitet wurde. „In insgesamt fünf themenbezogenen Think-Tanks haben wir mit verschiedenen Beteiligten eine Vision für Bremerhaven erarbeitet, Ziele definiert und Maßnahmen herausgearbeitet und priorisiert“, erklärt Dr. Ralf Meyer, Leiter des Referates für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft den Prozess. Insgesamt sind so sechs Kernerkenntnisse entstanden: Die touristische Entwicklung stagniert im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau, die Kernbotschaft „Maritimes Erlebnis“ und die Profilthemen sind demnach stimmig, bedürfen aber einer Anpassung,  die Handlungsfelder sind nach wie vor wichtig, müssen aber noch stringenter umgesetzt werden, der Wirtschaftsfaktor Tourismus sollte noch  breiter aufgestellt werden, die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind  weiter voranzutreiben  und  die Erlebnis Bremerhaven muss  noch stärker die Rolle eines  Destinationsmanagements wahrnehmen und das Marketing konzeptionell verstärken. „Das klingt erstmal nach einer Menge Hausaufgaben, die wir aber beim großen Querschnittsthema Tourismus gemeinsam mit den unterschiedlichen Beteiligten meistern wollen“, so Meyer. Das Tourismuskonzept 2030 biete jetzt klare Handlungsempfehlungen für jeden einzelnen Bereich. Diese seien dringend notwendig, da das Umfeld für zielgerichtetes Tourismusmarketing dank der Digitalisierung und der Auswirkung verschiedener Krisen inzwischen deutlich anspruchsvoller sei, als noch 2018.

„Gleichzeitig zeigt das Konzept auf, dass dennoch viele Reisende Städte-affin sind und vitale, erlebnisreiche Innenstädte wichtig sind. Deshalb werden auch die Pläne zur Innenstadtentwicklung und des NOVO explizit im Tourismuskonzept als ein Zukunftspfeiler benannt“, ergänzt Grantz. Gefragt seien Experimentierräume mit Erlebnisqualität in der Stadt, die für Kultur und Wissensvermittlung sorgen, sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern als auch bei Touristinnen und Touristen. „Das NOVO, das bis 2029 fertig sein soll, ist unser Antwort darauf“, so Grantz.

Die erarbeitete Vision, die viele Themen miteinschließe, sei die wesentliche Botschaft, die allen Beteiligen als Handlungsgrundlage diene: „Wir entwickeln Bremerhaven touristisch weiter als die Seestadt an der deutschen Nordseeküste. Mit authentischen Erlebnissen, unseren Zukunftsthemen Klimawandel, Biodiversität, Maritimität und Migration sowie hoher Lebensqualität an Meer und Wasser begeistern, berühren und inspirieren wir die Menschen. Hierfür arbeiten wir als Akteure in Bremerhaven und darüber hinaus verantwortungsvoll zusammen.“ Insgesamt sieben Ziele umfasse die Vision: 1. Ganzjähriges Qualitätswachstum

und Wertschöpfungssteigerung, 2. Qualitätskriterium Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit, 3. „Lern- und Tagungsort“ für Zukunftsthemen, 4. Digitale Gästelenkung und Erlebnisinszenierung, 5. Lebenswertes Bremerhaven, 6. Gezielte Zusammenarbeit, Marke & kooperatives Marketing und 7. Nordsee und maritime Kultur.

Mit insgesamt zehn Schlüsselprojekten sollen diese Ziele erreicht werden. Dazu zählen neben einer klaren Marken- und Kommunikationsstrategie beispielsweise auch das Hafenerlebnis am Wasser, der MICE-Tourismus, das NOVO als dritter Ort, die Radtouristische Vernetzung Bremerhavens oder die Erschließung des Kreuzfahrttourismus.

„Insgesamt haben wir uns für die Fortschreibung des Tourismuskonzeptes ein halbes Jahr lang intensiv mit dem Bestehenden auseinandergesetzt, Handlungsfelder definiert und Verantwortlichkeiten benannt. Ich bin sicher, dass wir den Wirtschaftszweig Tourismus mit dem Konzept insgesamt zukunftsfähig aufstellen werden“, so OB Grantz abschließend.

Das vollständige Konzept gibt es zum Nachlesen online unter:  https://sitzungsapp.bremerhaven.de/ris/bremerhaven/agendaitem/details/34805.

***
Text: Magistrat der Stadt Bremerhaven

