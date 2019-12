Mutterstadt – Zeugen? Verkehrsunfall mit Flucht in der Schifferstadter Straße

Mutterstadt – Am Samstagmorgen, 28.12.2019, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde in der Schifferstadter Straße, Höhe Haus-Nr. 23 an einem Pkw, Peugeot „Partner“ durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt.

Der Peugeot war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. das verursachende Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Polizeidirektion Ludwigshafen