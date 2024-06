Premiere von „Oberaffengeil“ im Schmidt Theater: Eine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre

Das Schmidt Theater, bekannt für seine originellen und unterhaltsamen Produktionen, präsentierte mit „Oberaffengeil“ eine Inszenierung, die von der ersten Minute an mitreißend war. Die Bühne erstrahlte in bunten Neonlichtern, die an die typischen Disconächte der 80er erinnerten, während die Kostüme und Choreografien den unverwechselbaren Stil der 90er Jahre widerspiegelten.

Die Hit-Musicalmacher Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth, die bereits für zahlreiche erfolgreiche Produktionen bekannt sind, zeigten sich für die Musik und die kreativen Inhalte von „Oberaffengeil“ verantwortlich. Ihre Zusammenarbeit mit Regisseurin Carolin Spieß brachte eine Show hervor, die sowohl emotional als auch unterhaltsam ist.

Termine:

Uraufführung war am 27.06.2024

Weitere Termine: 28. Juni bis 10. August und vom 23. August bis 21. September 2024

Uhrzeiten: Di-Do 18.30 Uhr, Fr+Sa 19 Uhr, So 18 Uhr

Karten ab 27,90 €

Tickets:

Telefonische Tickethotline: 040 / 31 77 88 99

Internet: www.tivoli.de/programm-tickets/spielplan

Bild: © Morris Mac Matzen