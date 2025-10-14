Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme) – Freizeitangebote für ältere Menschen

Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme)Freizeitangebote für ältere MenschenDer Senioren- und Pflegestützpunkt „RoSe“ veröffentlicht eine Übersicht von Angeboten und Treffpunkten (nicht nur) für ältere Menschen.

Im Rahmen der im November erscheinenden Neuauflage des Seniorenwegweisers wurden eine Vielzahl von Freizeitangeboten für Seniorinnen und Senioren gesammelt. Mit dieser Auflistung wird erstmals eine zusammenhängende Übersicht für den gesamten Landkreis angeboten.

Die Listen liegen für jede Stadt, Einheits- bzw. Samtgemeinde vor. Sie können über die Internetseite des Senioren- und Pflegestützpunktes unter https://pflegestuetzpunkt.lk-row.de/adressendownloads abgerufen werden.

Viele Gruppierungen, wie etwa Kirchengemeinden, Wohlfahrtverbände, Sportvereine und auch Einzelgruppen, bieten ein buntes Spektrum an. Diese „Orte der Begegnung“ sind ein wichtiger Baustein für ein gutes Leben im Alter. „Viele Angebote, wie Brett- oder Kartenspielgruppen, werden generationenübergreifend angeboten und genutzt“, so Oliver Rothhardt von “RoSe“.

Seine Kollegin Ursula Seidler-Braun ergänzt: „Unser Ziel ist es, möglichst alle Angebote im Landkreis für ältere Menschen zu kennen und für alle zur Verfügung zu stellen.“

Neue Angebote können jederzeit per E-Mail an sp*@****ow.de gemeldet werden. Benötigt werden Name und Art des Angebots, Wochentag, Uhrzeit und Ort des Treffens und Kontaktdaten wie Telefon, E-Mail und Internetadresse. Mit der Einreichung der Daten wird einer Veröffentlichung auf der Internetseite des Senioren- und Pflegestützpunktes „RoSe“ zugestimmt.

Der Senioren- und Pflegestützpunkt freut sich über viele Tipps und Infos.

Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)

