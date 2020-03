Pirmasens – Corna-Aktuell: Pirmasenser Tafel verteilt Lebensmittelpakete an drei Standorten

Pirmasens – Die Pirmasenser Tafel trägt entscheidend dazu bei, die soziale Not zu lindern. Dank jungen ehrenamtlichen Helfern und der Unterstützung durch die Stadtverwaltung werden Bedürftige am kommenden Donnerstag, 26. März 2020, mit Lebensmitteln versorgt. Die Ausgabe der Pakete erfolgt gegen Vorlage des Berechtigungsscheines an drei Stellen auf dem Kirchberg, im Winzler Viertel und auf dem Horeb.

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Kunden und Mitarbeiter der Tafel in diesen schwierigen Tagen zu unterstützen“, betont Oberbürgermeister Markus Zwick. Viele Menschen seien auf das Angebot angewiesen und von den Einschränkungen überrascht worden. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten, hat die Pirmasenser Tafel seit zwei Wochen geschlossen – mit Rücksicht gegenüber Kunden sowie den meist älteren Ehrenamtlichen. „Die Not der Hilfebedürftigen aber bleibt“, ergänzt Beigeordneter Denis Clauer. Er hat den Kontakt zu Tafel-Vorsitzenden Gerhard Herrmann aufgenommen und kurzfristig eine praktikable Lösung herbeigeführt.

„In der aktuellen Situation werden die Tafel-Mitarbeiter von jungen Menschen unterstütz“, lobt Clauer die Welle der Hilfsbereitschaft. Hanna Neu vom Begegnungszentrum „Mittendrinn“ und Florian Bilic, Vorsitzender der Jungen Union, haben innerhalb kürzester Zeit eine schlagkräftige Truppe zusammengetrommelt, die beim Verpacken und Verteilen der Lebensmittel hilft. Die Stadtverwaltung steuert Mitarbeiter des Seniorenbüros bei, stellt die Höfe der Grundschulen Wittelsbach und Horeb zur Verfügung und überwacht die Ausgabe mit Kräften des Ordnungsamtes.

Die Ausgabe der Lebensmittelpakete erfolgt am Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr in den Räumen der Tafel auf dem Kirchberg. Ab 11.30 Uhr bis etwa 13 Uhr steht ein Fahrzeug im Hof der Wittelsbachschule im Winzler Viertel. Kurz nach 13 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr sind die rollenden Glücksbringer auf dem Horeb im Hof der Grundschule anzutreffen.

Tafel-Vorsitzender Gerhard Herrmann bittet Kunden darum, unbedingt die Berechtigungsscheine mitzubringen und vorzulegen. Die Aktion richtet sich explizit an alle Tafel-Nutzer, gleich ob sie normalerweise dienstags oder donnerstags das Angebot wahrnehmen. Damit es zu keinen größeren Ansammlungen kommt und der geforderte Abstand von 1,50 Metern innerhalb der Warteschlage eingehalten wird, sind Kräfte des Ordnungsamtes vor Ort. In diesem Zusammenhang weist Beigeordneter Denis Clauer ausdrücklich darauf hin, dass die notwendige Disziplin der Menschen am Donnerstag ausschlaggebend sein wird, ob die Aktion in der kommenden Woche fortgesetzt werden kann.

Sein dringender Appell: „Verstand zeigen – auf Abstand bleiben!“. Tafel-Kunden wie Senioren und Menschen die körperlich oder gesundheitlich eingeschränkt sind, rät Clauer unbedingt davon ab, die Lebensmittel-Pakete persönlich abzuholen: „Nutzen Sie bitte unsere kostenlose Initiative „PS hilft!“, die einen Lieferservice anbietet“. Die Mitarbeiter im Seniorentreff Haus Meinberg sind unter der zentralen Rufnummer 06331/78280 zu erreichen. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.

Auf einen Blick:

Warenausgabe am Donnerstag, 26. März 2020

10. bis 11.30 Uhr: Tafel-Laden, Werner-Egk-Straße 3 (Kirchberg)

11.30 bis 13 Uhr: Hof der Wittelsbachschule, Maler-Bürkel-Straße (Winzler Viertel)

13 bis 14.30 Uhr: Hof der Horebschule, Herzogstraße (Horeb)

Hintergrund: Die Pirmasenser Tafel ist im Jahr 2002 ins Leben gerufen worden. Seither sammelt der gemeinnützige Verein mit Sitz in der Werner-Egk-Straße im Stadtteil Kirchberg bei Supermärkten, Bäckereien, Metzgereien und den Wochenmarkt-Beschickern nicht mehr benötigte, aber noch verwertbare Nahrungsmittel und andere Verbrauchsartikel ein, um sie Bedürftigen zuzuführen. Die Pirmasenser Tafel fördert aktuell rund 1 700 Personen, die der wirtschaftlichen oder persönlichen Hilfe bedürfen. Jede Woche werden rund sechs Tonnen essbare Lebensmittel weiterverteilt. Der Verein, an dessen Spitze seit Mai 2019 Gerhard Hermann steht, zählt aktuell 265 Mitglieder. Davon sind rund 88 Frauen und Männer aktiv. Die Ehrenamtlichen helfen bis zu achtmal im Monate bei Transport und Lebensmittelausgabe. Außerdem unterstützt die Pirmasenser Tafel bedürftige Kinder durch Zahlung der Schulspeisung. So erhalten jährlich 160 Mädchen und Jungen insgesamt 29 000 warme Mahlzeiten in der Schule.

