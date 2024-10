POL-MK: Randalierer in Arztpraxis in der Freiheitstraße in Werdohl

Randalierer in Arztpraxis in der Freiheitstraße in Werdohl (ots) – Ein 29-jähriger Mann (Anmerkung der Redaktion: aus der Ukraine) hat am Donnerstag in einer Arztpraxis an der Freiheitstraße randaliert und wollte den Arzt angreifen.

Der Mediziner flüchtete aus dem Behandlungszimmer und rief die Polizei.

Die Polizeibeamten erteilten m einen Platzverweis und teilten ihm mit, dass der Arzt ein Hausverbot ausspreche. Doch der 29-Jährige weigerte sich, die Praxis zu verlassen.

Nach mehreren Überredungsversuchen, ihn zum Verlassen der Räume zu bewegen, ging der Patient plötzlich mit erhobenen Fäusten auf die Polizeibeamten los. Die konnten den aufgebrachten Mann in der vollen Arztpraxis nur unter erheblichem körperlichen Einsatz überwältigen und fesseln.

Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen und zur Wache nach Lüdenscheid gebracht. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)