Einbruch Eiscafé Kaiserstraße Bad Sassendorf (ots) – In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 7 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Eiscafé in der Kaiserstraße ein. Sie verschafften sich Zugang über eine der Außentüren und entwendeten hier Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden. (rb)