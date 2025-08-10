Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Sozialverband VdK Verena Bentele: „Wer über die Rente bestimmt, muss auch einzahlen“

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Politik, Seniorenmagazin, Soziales und Leben, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Politik-Aktuell-CDU-CSU-SPD-FDP-GRÜNE-LINKE-AFD-BSW

Sozialverband VdK Verena Bentele: „Wer über die Rente bestimmt, muss auch einzahlen

  • VdK: Bundestagsabgeordnete sollen in die gesetzliche Rentenversicherung.
  • VdK-Präsidentin: „Weniger Verbeamtungen stärkt Solidargemeinschaft“.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat gefordert, dass es in Zukunft nur noch bei Polizei, Justiz, Zoll und Finanzämtern neue Beamte geben soll. So möchte er die Anzahl der Beamtinnen und Beamten und damit die Kosten bei deren Altersversorgung erheblich reduzieren. Dazu erklärt VdK-Präsidentin Verena Bentele:

„Gut, dass endlich auch in der CDU über die Ungleichbehandlung von Beamtinnen und Beamten einerseits und Rentnerinnen und Rentnern andererseits diskutiert wird. Ich fordere Frau Bas als zuständige Ministerin auf, die Einbeziehung von Beamtinnen und Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung in der Rentenkommission zu behandeln und daraus konkrete Schritte ableiten zu lassen. Wir wissen längst von den Wirtschaftsweisen, dass eine Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten die Rentenversicherung bis weit in die 2070er-Jahre entlasten würde. Bisher finden leider immer nur Vorschläge Beifall, bei den Steuerzuschüssen für die Rentenversicherung zu kürzen.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Lassen Sie uns ehrliche Diskussionen über diese ungerechte Verteilungsschieflage führen und endlich ins Handeln kommen! 90 Milliarden Euro werden jedes Jahr für Pensionen und Beihilfen ausgegeben, um eine Durchschnittspension von 3500 Euro zu finanzieren. Gäbe es weniger Beamte in der Verwaltung oder bei Lehrerinnen und Lehrern, könnte ein Großteil dieser Ausgaben dem Staat für die Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.

Die Kommission muss unbedingt auch die Einbeziehung von Bundestagsabgeordneten diskutieren. Sie sollten zu den Ersten gehören, die nicht mehr von Pensionen profitieren. Dann entscheiden sie nicht nur über die gesetzliche Rente, sondern sind selbst Gleiche unter Gleichen in der Rentenversicherung.“

***
Text: Sozialverband VdK

 

Das könnte Sie auch interessieren ...

René Springer (AfD): Bundesagentur für Arbeit lädt mit Arabisch-Flyer zum Sozialtourismus ein

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) - Neue Folgen mit Joko & Klaas ab 20. September auf ProSieben

DIE CHER SHOW - Das Offizielle Musical von und über Cher - Believe the hype - diese Musical-Stars sind CHER!

Rathausplatz-Lounge in Flörsheim am Main startet

„Mach es sichtbar“: Ausstellung thematisiert sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Die Heilkraft von Pflanzen: Wie natürliche Öle unser Wohlbefinden unterstützen

Repair Café Eltville am Rhein im Mehrgenerationenhaus: Gemeinsam reparieren statt wegwerfen

Rückforderungen Corona-Hilfen: Unternehmen fühlen sich betrogen - Ist das noch fair?

Ringparkfest 2025 Würzburg - Musik und Spaß für die ganze Familie

Bundesrat hisst Regenbogenflagge

Hochzeit in Buxtehude: Romantik trifft norddeutschen Charme

Stellenabbau bei Bosch: Über 1.000 Stellen werden in Reutlingen gestrichen

Und wehe, du schickst mir eine Mail - Über die Rückkehr der Herzpost

Edle Tropfen beim Weinfest in der Gustavstraße

Greenpeace: Plastikproduktion in Deutschland verbraucht 9 Millionen Tonnen Öl und Gas!

Die Heilkraft von Pflanzen: Wie natürliche Öle unser Wohlbefinden unterstützen

Schlagworte: #10.08.2025 #Aktuell #Beamtinnen #Bundestagsabgeordnete #Carsten Linnemann #gesetzliche Rentenversicherung #Nachrichten #News #Politik #Rente #Rentenkommission #Rentenpolitik #Rentenversicherung #Rentnerinnen #Rentnern #Solidargemeinschaft #Sozialverband VdK #Sozialverband VdK Verena Bentele #Steuerzuschüsse #Verena Bentele #Wirtschaftsweisen

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com