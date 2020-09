Saarbrücken – Saarbahninfo / Verkehr: Linie 126 – Vollsperrung der Saargemünder Straße in Güdingen

Erstellt in

Saarbrücken (SL)- Saarbahninfo / Verkehr: Die Saargemünder Straße/B51 im Abschnitt zwischen der Einmündung zur Riesenstraße und der Anschlussstelle Güdingen wird wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Die Busse der Linie 126 fahren ab Samstag, 26. September, 20 Uhr, eine Umleitung. Die letzte reguläre Fahrt nach Brebach ist die Fahrt um 18:43 Uhr ab „Goldene Bremm“. Ab Montag, 28. September, 6 Uhr, fahren die Busse wieder regulär nach Plan.

Die Haltestellen „Güdingen Schule“, „Güdingen Friedhof“, „Globus Handelshof“, „Bühler Straße“ und „Halberger Hütte C und D“ sowie „Kanalstraße“ in Richtung Güdingen Unner entfallen. Hinweise für Fahrgäste befinden sich an den Haltestellen.

Weitere Informationen zu Verkehrsänderungen unter www.saarbahn.de/umleitung.

