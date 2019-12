Saarbrücken – Tierisch was los: Saarbrücker Zoo bietet weihnachtliche Führung an Heiligabend an

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Tierisch was los: Der Saarbrücker Zoo bietet am Dienstag, 24. Dezember, 10 Uhr, eine weihnachtliche Führung an.

Während des zweistündigen Rundgangs erfahren Interessierte von den Zoopädagogen Spannendes zu den Tieren. Die Führung eignet sich für Kinder und Erwachsene. Mit der besonderen Aktion möchte sich das Team des Saarbrücker Zoos kurz vor Jahresende bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihre Treue bedanken.

Treffpunkt ist an der Zookasse. Besucherinnen und Besucher zahlen den regulären Eintritt.

Weitere Informationen gibt es unter www.zoo.saarbruecken.de.

